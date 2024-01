Programme TV | Une semaine riche en affiches sur beIN SPORTS

C’est peut-être un record cette saison ! Cette semaine, beIN Sports propose 17 matches sur ses antennes, dont 15 rencontres NBA. Dès lundi, on débute avec un choc entre les Nuggets et les Bucks, avec les grands débuts de Doc Rivers sur le banc de Milwaukee. Ce soir, les Spurs de Victor Wembanyama viseront une troisième victoire d’affilée, et c’est dans leurs cordes puisqu’ils reçoivent les Wizards de Bilal Coulibaly.

Pour le reste de la semaine, on suivra en priorité le choc entre les Warriors et les Sixers mardi soir, puis le lendemain, l’affiche entre les Nuggets et le Thunder. Mardi après-midi, beIN Sports diffuse le derby de Los Angeles en NCAA avec USC – UCLA. L’occasion de voir à l’œuvre Bronny James.

Le lendemain, c’est son père, LeBron, qui sera en vedette avec le « Clasico » face aux Celtics. Le restant de la semaine est beaucoup moins alléchant, même si les Spurs affrontent les Cavaliers et les Pelicans, et qu’on pourra suivre un nouvel épisode de la rivalité entre North Carolina et Duke.