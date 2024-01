Compenser l’absence de Julius Randle, le nouveau défi des Knicks

« C’était douloureux, je ne vais pas mentir ». Victime il y a quatre ans, lui aussi, d’une luxation de l’épaule, Jalen Brunson (qui avait dû passer par la case opération) est évidemment inquiet lorsqu’on l’interroge sur la blessure de Julius Randle, contraint de quitter la rencontre face à Miami en grimaçant.

Au lendemain de ce coup dur, et alors que les premiers examens n’auraient pas révélé de « dommages importants » d’après ESPN, les Knicks doivent déjà se préparer pour la suite. Alors qu’ils restent sur six victoires de suite, les New-Yorkais vont devoir défendre leur quatrième place à l’Est le temps de l’indisponibilité de Julius Randle, qui devrait être connue sous peu.

OG Anunoby et Josh Hart davantage sollicités ?

Le premier défi a lieu ce soir à Charlotte, où les Knicks sont donc partis sans leur numéro 30.

« On a besoin de tout le monde », a rappelé Tom Thibodeau dès samedi. « Au cours de la saison, des gars vont se blesser. Cela fait partie du sport. Le défi pour les gars qui ne font pas partie de la rotation, c’est d’être prêts. Les entraînements sont leurs matchs et, à un moment donné, tout le monde est sollicité. Nous comptons sur tout le monde. C’est ce que nous aimons dans notre équipe. Les gars s’investissent dans l’équipe et les uns envers les autres. Tout le monde est donc capable de bien faire ».

OG Anunoby ou Josh Hart pourraient se partager le boulot au poste 4, tandis que Precious Achiuwa pourrait être davantage utilisé. Pour Jalen Brunson, compenser l’absence de Julius Randle sera l’affaire de tous.

« Notre approche et notre mentalité restent les mêmes en tant qu’équipe. On passe à la suite. Notre mentalité, c’est toujours de s’appuyer sur le joueur suivant. Nous devons nous serrer les coudes. Il ne faut pas qu’une seule personne prenne le relais ».

Même son de cloche pour Isaiah Hartenstein, qui pense que ses coéquipiers sont capables de relever le défi.

« Nous avons confiance en tout le monde. Notre luxe, c’est d’avoir même des titulaires sur le banc. Si quelqu’un est absent, nous avons le luxe d’avoir des gars qui peuvent prendre le relais. Avant même que Mitchell Robinson se blesse, je savais que j’étais un titulaire dans cette ligue. Je sais que je ne peux pas le remplacer. Mais on verra bien ce qui se passera. Julius Randle est un élément important de notre travail, mais j’ai confiance en nos joueurs ».

Julius Randle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 1 14 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2015-16 LAL 81 28 42.9 27.8 71.5 2.1 8.1 10.2 1.8 3.0 0.7 1.8 0.4 11.4 2016-17 LAL 74 29 48.8 27.0 72.3 2.0 6.6 8.6 3.6 3.4 0.7 2.3 0.5 13.2 2017-18 LAL 82 27 55.8 22.2 71.8 2.2 5.8 8.0 2.6 3.3 0.5 2.6 0.6 16.1 2018-19 NOP 73 31 52.4 34.4 73.1 2.2 6.5 8.7 3.1 3.4 0.7 2.9 0.6 21.4 2019-20 NYK 64 33 46.0 27.7 73.3 2.4 7.4 9.7 3.1 2.8 0.8 3.0 0.3 19.5 2020-21 NYK 71 38 45.6 41.1 81.1 1.2 9.0 10.2 6.0 3.2 0.9 3.4 0.3 24.1 2021-22 NYK 72 35 41.1 30.8 75.6 1.7 8.2 9.9 5.1 2.9 0.7 3.4 0.5 20.1 2022-23 NYK 77 36 45.9 34.3 75.7 1.8 8.1 10.0 4.1 3.0 0.6 2.8 0.3 25.1 2023-24 NYK 46 35 47.2 31.1 78.1 2.2 7.0 9.2 5.0 2.7 0.5 3.5 0.3 24.0 Total 640 32 47.0 33.2 74.8 2.0 7.4 9.4 3.7 3.1 0.7 2.8 0.4 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.