Paolo Banchero veut plus d’intensité au Magic

« J’ai fait confiance à Joe pour rentrer ce tir. Je pensais que ça allait rentrer. Ça avait l’air bon, mais il est ressorti. » Paolo Banchero ne regrette pas d’avoir servi son vétéran Joe Ingles, pour signer le tir de la gagne au buzzer sur le parquet des Grizzlies. Un bon tir qui a fini par rouler sur le cercle, mais qui n’est pas rentré.

Le Magic s’inclinait d’un petit point, mais Jamahl Mosley préfère rappeler que le match ne s’est pas joué sur cette dernière possession. Mais sur l’ensemble des détails qui ont rythmé la partie.

Il n’empêche que cette défaite, face à une équipe hyper diminuée et très à la peine sur son parquet, est une mauvaise opération sur le plan comptable : quatrième défaite du Magic sur leur cinq derniers matchs. Fin décembre, les Floridiens affichaient encore un excellent bilan à 19 victoires pour 12 défaites.

Le Magic n’a aujourd’hui qu’une victoire de plus au-delà des 50% : 23 victoires pour 22 défaites et pointe à la 8e place à l’Est. Comment se remettre sur les bons rails ?

On doit se rassembler autant que possible, améliorer la communication, augmenter l’intensité et redevenir un groupe uni. C’est à ce moment de la saison que beaucoup de gars, moi y compris, commencent à se sentir en difficulté », ne cache pas Paolo Banchero à l’issue de cette rencontre.

En janvier, l’ailier-fort a gardé son rendement affiché en décembre avec 25 points de moyenne, mais son pourcentage est reparti à la baisse : moins de 42% de réussite, et seulement 33% derrière l’arc.

Le symbole d’une équipe dont l’attaque souffre (25e attaque avec 110.3 points sur 100 possessions) et qui encaisse davantage de points qu’en début de saison.

« On doit se battre, pousser, se rassembler en tant que groupe et être là les uns pour les autres, se soutenir. On l’a fait aujourd’hui, c’est pourquoi on est revenus (au score), mais on a attendu trop longtemps. Cela fait mal, mais ça ira. On doit se serrer les coudes et élever le niveau d’intensité », réclame encore Paolo Banchero dont la formation reçoit les Suns la nuit prochaine, avant de partir à l’extérieur (Mavs, Spurs, Wolves, Pistons et Heat).

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 34 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ORL 45 35 44.9 34.8 70.1 1.2 5.8 7.0 4.9 2.1 1.0 3.2 0.6 22.6 Total 117 34 43.6 31.8 72.4 1.2 5.8 6.9 4.2 2.2 0.9 2.9 0.6 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.