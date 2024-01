Imprenables l’an dernier, les Grizzlies ont du mal dans leur tanière

Et le tir de Joe Ingles a rebondi sur le cercle sans rentrer. Ce tir au buzzer manqué par le vétéran du Magic était synonyme de victoire pour les Grizzlies. Ces derniers ne sont pas morts. Malgré la quantité d’absents, dont celle de leur leader Ja Morant, ils viennent d’enchaîner trois victoires de suite (à l’extérieur chez les Raptors et le Heat).

Et ne sont donc pas tout à fait hors de la course au « play-in » avec un bilan de 18 victoires et 27 défaites (à cinq victoires du Jazz, 10e). Chose surprenante pour une équipe de bas de tableau : les Grizzlies affichent un bilan positif de 13 victoires pour 12 défaites à l’extérieur.

Ce qui, mécaniquement, signifie qu’ils ont beaucoup plus de mal au FedExForum. Cette victoire face à Orlando n’était que leur 5e de la saison (pour 15 défaites).

Un virage à 180°

« On doit simplement mettre en pratique ce qu’on fait à l’extérieur et essayer de le faire à domicile. C’est un virage à 180 degrés par rapport à ce qu’on a pu faire l’année dernière. Je pense que ces gars arrivent avec la bonne mentalité et la bonne approche, et j’espère que le déclic se produira rapidement », souhaite Taylor Jenkins.

Le virage auquel ce dernier fait référence est clair. L’an passé, son équipe disposait tout bonnement du meilleur bilan de la ligue à domicile : 35 victoires pour 6 défaites. Un an plus tôt, les Grizzlies étaient également dans le Top 3 dans ce registre.

« C’est toujours bon de gagner ici. Je sais qu’on a un meilleur bilan à l’extérieur, donc à chaque fois qu’on revient ici et qu’on peut faire le job, tous ces matches vont avoir une signification à ce stade. On essaie de revenir, de faire une remontée et on va y arriver. Mais il va falloir se battre. Chaque match sera joué comme un match de playoffs », promet Jaren Jackson Jr, leader de son équipe cette nuit avec 30 points (13/30) et 8 rebonds.

Après un déplacement dans l’Indiana, Memphis enchaînera avec la réception des Kings, des Cavs et une équipe très proche au classement, les Warriors.