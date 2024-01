Victor Wembanyama : « A la vidéo, on va voir de magnifiques moments »

Pour Gregg Popovich, c’est ni plus, ni moins que « notre plus belle victoire« . Cette nuit, dans le match des extrêmes de la conférence Ouest, les Spurs ont créé l’exploit de s’imposer face aux Wolves après un sublime 4e quart-temps. En back-to-back, San Antonio a épaté par sa justesse dans les moments importants, et Victor Wembanyama a les yeux qui brillent.

« Je ne sais pas si c’est la plus belle des victoires, mais elle est clairement belle » estime le pivot français des Spurs en réponse aux propos de Popovich. « Je pense qu’on se doit d’être fiers de ce que nous avons fait et nous habituer à ces sensations pour pouvoir récidiver ».

Les jeunes Spurs peuvent être notamment fiers de ce 4e quart-temps, où ils ont renversé la situation, et mieux gérer les dernières possessions.

Une victoire acquise en défense

« Une partie du travail a consisté à mettre des tirs et à avoir des gars qui ont pris leurs responsabilités sur le terrain », répond Wembanyama, à propos de ce 4e quart-temps. « C’est en restant concentrés en défense et en jouant les uns pour les autres que nous avons réussi à prendre le contrôle du match. C’était la clé pour nous aujourd’hui. A la vidéo, on va voir de magnifiques moments ».

Même si les Spurs maintiennent des restrictions sur son temps de jeu, il était là, dans le « money time », pour imposer ses 2m23 dans la peinture. C’est lui qui défendait sur Karl-Anthony Towns, sur la dernière possession. « On m’a dit de laisser mon gars et d’empêcher KAT de pénétrer au poste, ce qui aurait entraîné un mismatch. Et ça a marché », explique « Wemby ». On se souvient que face aux Hornets, Towns était venu s’empaler sur la défense sur la dernière possession. Cette fois, il a choisi le tir lointain. Un double échec.

Un temps de jeu toujours limité

A titre personnel, Wembanyama est doublement heureux. Bien sûr par la victoire, mais aussi par l’augmentation de son temps de jeu, désormais fixé à 30 minutes. Mais il sait aussi Popovich ne le cramera pas.

« Je me sens plutôt bien, et je me sens aussi bien que possible. La saison est très épuisante, il y a beaucoup de matches. Mais je me sens très chanceux et très reconnaissant que je me sente physiquement comme ça. Je ne peux rien demander de mieux » reconnaît-il avant d’évoquer la fin définitive des restrictions. « Je pense que c’est quelque chose que nous devons surveiller dans les 15, 20, 30 prochains matches. Mais je pense que je ne jouerai probablement pas 45 minutes de sitôt. »