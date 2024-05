Pour Doc Rivers, diriger Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard ne se refuse tout simplement pas

Né à Chicago, dans l’État voisin de l’Illinois, légende de la fac’ de Marquette où son numéro 31 a été retiré, Doc Rivers est de retour dans l’état du Wisconsin. Appelé à la rescousse par les Bucks après le licenciement d’Adrian Griffin, l’ancien coach des Sixers n’aura pas mis longtemps à reprendre du service.

Alors qu’il n’entrera en fonction qu’à partir de lundi à l’occasion du déplacement à Denver, Doc Rivers a donné sa première conférence de presse aux côtés du GM Jon Horst samedi. Il a expliqué les raisons qui l’ont poussé à accepter le poste, et qui sont assez évidentes selon lui, avec la perspective de se battre pour un titre dès cette saison.

« Vous connaissez la réponse. Giannis (Antetokounmpo), Damian Lillard, voilà la réponse », a-t-il lancé, précisant qu’il avait déjà refusé quelques propositions cette saison. « Regardez leur équipe. Il y a quoi, huit équipes qui ont une chance légitime de remporter le titre ? Je ne sais pas à quel niveau ils se situent, mais les Bucks en font partie, n’est-ce pas ? L’autre chose, c’est qu’ils ont construit leur équipe avec des vétérans et leurs joueurs qu’ils ont fait progresser. Je me suis dit que si je rejoignais un groupe à ce stade de la saison, ce serait avec ce genre d’effectif que j’aurais la meilleure opportunité pour m’intégrer et faire évoluer rapidement les choses ».

Trouver le bon équilibre entre changements et continuité

Doc Rivers a également eu un petit mot pour Adrian Griffin, avec lequel il est ami et qu’il aurait aimé voir réussir. Pour le reste, il mesure l’ampleur de la tâche qui l’attend en compagnie de ses nouveaux assistants Rex Kalamian et Dave Joerger.

Alors qu’il reste 36 matchs à jouer avant le début des playoffs, l’heure ne sera pas à la tergiversation. Il va falloir trouver rapidement une formule qui fonctionne, sans trop s’éparpiller.

« Je n’avais jamais fait ça, et vu les dernières 36 heures que j’ai vécues, je ne le souhaite à personne… Je vous assure », poursuit-il. « C’est un vrai défi qui va se présenter. Nous devons nous organiser rapidement. Il ne faut pas essayer de faire trop de choses trop tôt. Nous sommes au milieu d’une saison, nous devons donc essayer de garder notre rythme. Il y a des changements à faire, ça ne fait aucun doute. Nous allons commencer à travailler là-dessus immédiatement ».

Sortir les joueurs de leur zone de confort

Si les Bucks l’ont choisi, c’est parce qu’ils pensent que Doc Rivers a les moyens de « maximiser le potentiel de l’équipe ». Même s’il n’est jamais arrivé dans une franchise dans ces conditions, en cours de saison, il a vu suffisamment de choses pour être en mesure de faire évoluer le groupe positivement.

Ce sera par ailleurs sa 25e saison (de suite) sur un banc NBA ! Ce sera à lui de faire parler son expérience et son caractère pour imposer ses idées et réussir ce nouveau défi.

« Je ne sais pas si j’ai quelque chose à prouver, si ce n’est que je veux gagner. J’aime gagner. J’aime me retrouver dans ces situations », a-t-il poursuivi. « J’ai tout connu, vraiment tout connu en tant qu’entraîneur. C’est ce qui est formidable dans ce métier. Il y a beaucoup de hauts et de bas, et vous travaillez et apprenez toujours de ces expériences. En fin de compte, il s’agit d’une ligue fondée sur les relations. En tant qu’entraîneur, votre travail consiste à amener certains joueurs à faire des choses qu’ils ne veulent pas faire. Vous n’allez pas être populaire tout le temps et c’est très bien, vous devez l’accepter lorsque vous prenez un rôle de leader, ça fait partie du processus. Si vous parvenez à obtenir l’adhésion de tous et à faire en sorte que tout le monde soit sur la même longueur d’onde, alors vous pouvez avoir du succès ».