Alors qu’ils jouent leur meilleur basket de l’année avec 11 victoires en 13 matches, les Knicks restent actifs en coulisses pour améliorer l’effectif. ESPN et SNY rapportent ainsi que la direction cherche toujours à se renforcer au poste 5. Mitchell Robinson n’est pas certain de revenir d’ici la fin de saison, même si l’optimisme est de mise, et Isaiah Hartenstein, fragile, doit se contenter de Jericho Sims et Precious Achiuwa comme doublures.

C’est sans doute pour cette raison que les Knicks s’intéressent à Daniel Gafford, l’intérieur bondissant des Wizards, qui réalise sa meilleure saison en carrière. Washington pense déjà à la Draft, et après avoir changé de coach cette semaine, les dirigeants pourraient se séparer d’un ou deux joueurs majeurs. Pourquoi pas Daniel Gafford qui fait ce qu’il peut dans la raquette, et qui serait plus à l’aise comme « back-up ».

Cette piste est d’autant plus intéressante que les Wizards seraient intéressés par Quentin Grimes, que les Knicks pourraient transférer d’ici le 8 février. Mais Washington n’est pas seul sur le coup puisque SNY rappelle que les Hawks et le Jazz sont aussi intéressés par son profil de shooteur.

Daniel Gafford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 43 14 70.1 0.0 53.3 1.2 1.3 2.5 0.5 2.3 0.3 0.7 1.3 5.1 2020-21 * All Teams 54 15 68.4 0.0 66.7 1.7 2.5 4.3 0.5 1.8 0.5 0.8 1.4 7.0 2020-21 * CHI 31 12 69.0 0.0 65.9 1.4 1.9 3.3 0.6 1.7 0.4 0.7 1.1 4.7 2020-21 * WAS 23 18 68.1 0.0 67.2 2.2 3.4 5.6 0.5 1.9 0.7 0.8 1.8 10.1 2021-22 WAS 72 20 69.3 0.0 69.9 2.2 3.5 5.7 0.9 2.4 0.4 0.9 1.4 9.4 2022-23 WAS 78 21 73.2 0.0 67.9 2.1 3.5 5.6 1.1 2.4 0.4 1.1 1.3 9.0 2023-24 WAS 40 26 69.7 0.0 71.8 2.7 5.0 7.7 1.6 3.3 1.0 1.1 2.1 10.7 Total 286 19 70.4 0.0 67.5 2.0 3.2 5.1 0.9 2.4 0.5 0.9 1.4 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.