All-Star Game 2024 | Le résultat de vos votes pour les remplaçants

On connait désormais les titulaires pour le All-Star Game 2024, qui aura lieu le 18 février prochain à Indianapolis. À l’Est, c’est ainsi Giannis Antetokounmpo qui a été désigné capitaine. Il est accompagné de Tyrese Haliburton, Damian Lillard, Jayson Tatum et Joel Embiid.

À l’Ouest, c’est le recordman LeBron James qui a une nouvelle fois été choisi comme capitaine. Il est accompagné de Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Kevin Durant et Nikola Jokic dans cette rencontre qui va abandonner la Draft et revient au format traditionnel Est/Ouest.

Il ne manque donc plus que le nom des 14 remplaçants, 7 à l’Est et 7 à l’Ouest, pour que la liste des invités soit complète (même si les blessures s’inviteront sans doute…). Avant que les coachs ne tranchent, on vous a donc demandé votre avis sur le nom des 14 joueurs qui devraient rallier l’Indiana le mois prochain.

À l’Est, trois noms semblent indiscutables : Donovan Mitchell (82%), Jalen Brunson (81%) et Jaylen Brown (79%). Mais globalement, sept joueurs se détachent.

Tyrese Maxey (69%), Bam Adebayo (64%), Paolo Banchero (64%) et Trae Young (54%) ont ainsi une belle marge sur leurs poursuivants, Julius Randle (38%), Jimmy Butler (36%) et Kristaps Porzingis (36%).

VOS REMPLAÇANTS À l’EST

Donovan Mitchell (Cleveland)

Jalen Brunson (New York)

Jaylen Brown (Boston)

Tyrese Maxey (Philadelphie)

Bam Adebayo (Miami)

Paolo Banchero (Orlando)

Trae Young (Atlanta)

Pour les six premiers noms, on pense qu’il ne devrait pas trop y avoir de débat, même si le Magic de Paolo Banchero marque sérieusement le pas et que ça pourrait coûter à l’intérieur sa première étoile.

C’est Trae Young qui semble le plus en danger. Les remplaçants étant nommés par les entraîneurs, la 10e place à l’Est des Hawks et surtout le bilan de l’équipe (18 victoires – 27 défaites) peut coûter cher au meneur de jeu, parmi les meilleurs scoreurs et passeurs de la ligue, mais dont l’impact ne se traduit pas collectivement.

Julius Randle peut-il le doubler, alors que les Knicks se classent actuellement à la 5e place de l’Est ? Certes, l’ailier fort a raté son début de saison mais, comme New York, il est sévèrement monté en puissance depuis. Quant à Kristaps Porzingis, il est peut-être le joueur le plus important pour les Celtics cette saison, même s’il a peut-être raté trop de matchs pour être choisi. D’autant qu’avec Jayson Tatum et Jaylen Brown, il y a déjà deux Celtics…

Rudy Gobert plutôt que Victor Wembanyama ?

À l’Ouest, il y a encore (et comme toujours) davantage de débats. Anthony Edwards (88%), Stephen Curry (87%), Kawhi Leonard (80%) et Anthony Davis (72%) ont tout de même une bonne marge mais, derrière, c’est très serré pour les trois derniers spots.

En l’état, vous avez choisi Devin Booker (52%), Domantas Sabonis (49%) et Victor Wembanayama (47%) mais la marge du Français est infime par rapport à De’Aaron Fox (46%) et Rudy Gobert (43%), tandis que Lauri Markkanen (35%), Karl-Anthony Towns (34%), Paul George (31%) ne sont pas loin non plus.

VOS REMPLAÇANTS À l’OUEST

Anthony Edwards (Minnesota)

Stephen Curry (Golden State)

Kawhi Leonard (LA Clippers)

Anthony Davis (LA Lakers)

Devin Booker (Phoenix)

Domantas Sabonis (Sacramento)

Victor Wembanyama (San Antonio)

Dans les faits, et malgré le bilan négatif des Warriors, on voit en effet mal Stephen Curry ne pas être sélectionné. Même chose pour Anthony Davis, alors que le bilan des Lakers est tout juste à l’équilibre.

Le débat portera sans doute sur les deux dernières places. Étant donné la remontée actuelle des Clippers, on ne serait pas étonné de voir Paul George récupérer une étoile tant l’ancien des Clippers et du Thunder pèse des deux côtés du parquet. Justement, à choisir un Français, Rudy Gobert est sans doute plus légitime sur cette première moitié de saison. C’est en grande partie grâce à lui que les Wolves sont la meilleure défense de la ligue, et actuellement la meilleure équipe de l’Ouest (32 victoires – 13 défaites), à égalité avec Oklahoma City.