All-Star Week-End : Damian Lillard visera un doublé à 3-points

Alors que Sabrina Ionescu et Stephen Curry pourraient se défier lors du concours à 3-points du All-Star Week-End, TNT affirme que Damian Lillard a décidé de défendre son titre remporté en 2023.

Titulaire au All-Star Game pour la première fois de sa carrière, le nouveau meneur des Bucks tentera de réaliser le doublé en deux ans, un exploit qui n’a pas été réalisé depuis 2008, et il s’agissait de Jason Kapono !

Stephen Curry visera le triplé

La saison passée, Damian Lillard s’était imposé à l’arraché face à Buddy Hield, et à l’époque, on avait eu le sentiment qu’il avait atteint son objectif en décrochant ce trophée. « J’y avais déjà participé deux fois, mais je ne l’avais pas assez pris au sérieux. En tant que shooteur, je voulais gagner au moins une fois avant d’arrêter de jouer, et c’est pourquoi j’ai pris cette compétition un peu plus au sérieux. »

Finalement, peut-être que « Dame Time » souhaite entrer dans l’histoire du concours avec un doublé. Seuls sept joueurs l’ont remporté plusieurs fois. Parmi eux, il y a Stephen Curry, et si le meneur des Warriors y participe cette saison, il pourrait s’imposer une troisième fois, et ainsi égaler Larry Bird et Craig Hodges.