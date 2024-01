All-Star Game 2024 | Toujours des votes farfelus chez les joueurs

Si Giannis Antetokounmpo et LeBron James ont été plébiscités par les fans, au point d’être nommés comme capitaines de chaque conférence, cela diffère quelque peu chez les médias et les joueurs car, même si le « Greek Freak » reste le plus populaire à l’Est, c’est Nikola Jokic qui possède la plus belle cote de popularité à l’Ouest.

Justement, penchons-nous sur les choix des joueurs en activité, sollicités chaque année par la NBA afin de désigner leurs dix titulaires pour le All-Star Game. Ils représentent 25% du résultat final et ils peuvent sélectionner n’importe qui, ce qui donne forcément lieu à des votes assez surprenants, puisque les affinités guident certains choix.

Des « role players » appréciés

Ainsi, en jetant un oeil au détail complet et anonyme des différents scrutins, on constate que les principales stars de la ligue sont dans l’ensemble respectées par leurs pairs, mais que d’autres noms plus ou moins connus, et pas appelés à participer à pareille fête, en profitent pour accumuler quelques voix.

C’est par exemple le cas de Georges Niang (Cavaliers), qui récolte pas moins de… 15 voix, soit davantage que des OG Anunoby, Nikola Vucevic ou Franz Wagner à son poste. À l’Ouest, c’est le nom de Duop Reath (Blazers) qui retient notre attention, avec ses 9 voix, même si Bol Bol (Suns) interpelle aussi avec ses 7 voix. Idem pour Thanasis Antetokounmpo (Bucks) avec 3 voix.

Les grands blessés et les Français

Sept voix, c’est également ce qu’a obtenu… Steven Adams (Grizzlies), qui n’a pourtant pas foulé un parquet de la saison ! Dans le même genre, Lonzo Ball (Bulls) reçoit 1 vote alors qu’il n’a plus joué depuis janvier… 2022. Les saisons quasi blanches de Ja Morant (Grizzlies – 11 votes), Ben Simmons (Nets – 3 votes), Gabe Vincent (Lakers – 2 votes) ou même Frank Ntilikina (Hornets – 1 vote) ne les ont pas non plus empêchés d’être récompensés de quelques voix.

Dans le camp français justement, si Victor Wembanyama (Spurs) est déjà assez respecté avec 29 voix, des noms comme Bilal Coulibaly (Wizards – 2 votes), Ousmane Dieng (Thunder – 2 votes), Olivier Sarr (Thunder – 1 vote) ou Sidy Cissoko (Spurs – 1 vote) évitent le zéro pointé. Tout le contraire d’Evan Fournier (Knicks – 0 vote) ou Nicolas Batum (Sixers – 0 vote), pendant que Rudy Gobert (Wolves) s’en tire avec 25 voix.

Les ex-All-Stars et les « perturbateurs »

Et les anciennes gloires dans tout ça ? Si Russell Westbrook (Clippers – 7 votes) fait moins bien que Andre Drummond (Bulls – 9 votes), il fait toujours mieux que Zach LaVine (Bulls – 5 votes), son ex-coéquipier à l’université Kevin Love (Heat – 4 votes), Al Horford (Celtics – 3 votes), Kyle Lowry (Heat – 3 votes) ou encore Draymond Green (Warriors – 6 votes).

Un Draymond Green qui, malgré ses récents (et nombreux…) dérapages, a donc été désigné à quelques reprises titulaire All-Star. Lui aussi évoqué autrement que pour le sportif ces dernières semaines, Miles Bridges (Hornets) hérite de son côté de 9 voix…

