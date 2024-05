Pour Tom Thibodeau, Quentin Grimes doit bloquer les rumeurs

Quentin Grimes sera-t-il toujours à New York lorsque la « trade dealine » du 8 février sera passée ? Alors qu’il a perdu sa place de titulaire, et qu’il s’est plaint de son rôle au sein de l’attaque des Knicks, ce n’est pas sûr…

« C’est difficile de passer tout le premier quart-temps sans toucher le ballon, tout le deuxième quart-temps sans toucher le ballon… Et puis, vous obtenez un tir et il faut le mettre. C’est difficile d’aller sur le terrain et de rester dans un coin pendant tout le match. Il faut ensuite réussir son tir alors qu’on ne touche la balle qu’une ou deux fois par match. C’est comme ça… » expliquait ainsi Quentin Grimes début décembre.

Dans la foulée, il était poussé hors du cinq majeur, Donte DiVincenzo prenant sa place parmi les titulaires.

Les rumeurs sur l’arrière de 23 ans se multiplient donc logiquement à « Big Apple », d’autant que son rôle n’a pas vraiment évolué avec le départ d’Immanuel Quickley.

« Il faut savoir que dans cette période de l’année, pour cent échanges dont on parle, un seul se fait. C’est pourquoi il faut s’en tenir à sa routine », réclame Tom Thibodeau. « Vous bloquez tout ce qui se passe à l’extérieur. Vous vous concentrez sur ce qu’il y a devant vous. Il faut que le basket soit votre centre d’intérêt. »

Même si le coach de New York (27 victoires – 17 défaites, 5e à l’Est) sait que ce n’est pas forcément facile…

« Nous en sommes là aujourd’hui car la popularité du jeu est énorme. Les médias, les réseaux sociaux et tout le monde en parle. C’est un sous-produit de la société actuelle. Mais il ne faut pas s’y perdre. Qu’il s’agisse d’éloges, de critiques, de spéculations, cela n’a pas d’importance. La seule chose qui compte vraiment, c’est ce que vous pensez et ce que nous pensons. C’est tout » répète l’entraîneur au sujet de son joueur.

Quentin Grimes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NYK 46 17 40.4 38.1 68.4 0.5 1.5 2.0 1.0 1.6 0.7 0.6 0.2 6.0 2022-23 NYK 71 30 46.8 38.6 79.6 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 0.7 1.0 0.4 11.3 2023-24 * All Teams 51 20 37.2 33.8 75.6 0.3 1.7 2.0 1.3 1.5 0.7 0.6 0.1 7.0 2023-24 * NYK 45 20 39.5 36.3 70.6 0.3 1.6 2.0 1.2 1.5 0.7 0.5 0.1 7.3 2023-24 * DET 6 19 21.4 14.3 90.9 0.2 1.8 2.0 2.3 1.5 0.8 1.2 0.7 5.3 Total 168 23 42.8 37.1 77.2 0.5 2.0 2.5 1.6 1.9 0.7 0.7 0.3 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.