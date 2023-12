Quentin Grimes se plaint de ne plus voir un ballon !

Lancés dans un match d’attaque face aux Bucks, les Knicks ont explosé en deuxième mi-temps, et ils n’ont pas su répondre au déluge de tirs à 3-points. Tandis que Damian Lillard et ses coéquipiers signaient un superbe 23 sur 38 de loin, les joueurs de Tom Thibodeau n’en ont inscrit que 7 ! Spécialiste maison du shoot à 3-points, Quentin Grimes termine avec un délicat 0 sur 1 aux tirs en 18 minutes…

« C’est difficile de passer tout le premier quart-temps sans toucher le ballon, tout le deuxième quart-temps sans toucher le ballon… Et puis, vous obtenez un tir et il faut le mettre », décrit Quentin Grimes. « C’est difficile d’aller sur le terrain et de rester dans un coin pendant tout le match. Il faut ensuite réussir son tir alors qu’on ne touche la balle qu’une ou deux fois par match. C’est comme ça… ».

Rappelé sur le banc au moindre raté

L’arrière des Knicks laisse exploser sa frustration car la situation ne date pas de cette nuit. Cela fait sept matches de suite qu’il inscrit 4 points et moins avec un maximum de six tirs. Son seul tir de la soirée est dans le 3e quart-temps, et Tom Thibodeau ne l’a carrément pas fait entrer en jeu dans le dernier quart-temps…

« On dirait que si je ne mets pas mon tir, je sors direct » poursuit Quentin Grimes, dont les stats ont été divisées par deux. « Conséquence : chaque tir que je prends pèse très lourd, et si je ne le mets pas, et que la défense ne compense pas derrière, je sais que je vais sortir. »

Pour Quentin Grimes, un shooteur ne peut pas trouver son rythme avec aussi peu de tirs ! N’importe quel joueur a besoin d’avoir le ballon dans les mains, ne serait-ce qu’au niveau des sensations. La saison passée, Quentin Grimes voyait plus souvent le ballon et ça lui permettait d’être plus à l’aise quand il devait shooter.

Tom Thibodeau botte en touche

« J’ai l’impression qu’il faut que je prenne plus de tirs. On ne peut pas trouver du rythme sans shooter », rappelle-t-il. « Je sais que je n’aurai probablement qu’un ou deux tirs, et ce sera compliqué parce que je dois les réussir ou je sais que je vais sortir. C’est donc difficile, mais je sais que cela ne durera pas éternellement… L’année dernière, RJ a manqué beaucoup de matchs. Jalen a manqué quelques matchs. J’avais donc le ballon entre les mains un peu plus souvent. Je savais que je ne sortirais pas. Je savais que j’allais être sur le terrain et obtenir plus de tirs, jouer tout le premier quart-temps, tout le troisième quart-temps. Je savais que j’avais l’opportunité d’avoir le ballon et de prendre des tirs. Aujourd’hui, il s’agit juste de savoir si je vais voir le ballon… »

Qu’en pense son coach ? « Je regarde comment fonctionne un cinq » se défend Tom Thibodeau, avant de botter en touche. « Je dirais que ce soir, on n’a pas bien joué, et mettre ça sur le dos de Quentin est injuste. Ce soir, personne n’a vraiment bien joué. On est capable de faire beaucoup mieux. On gagne ensemble, on perd ensemble. On se concentre sur ce qu’on peut améliorer, et on se prépare pour le prochain match. »

Un droitier au milieu du trio Barrett-Brunson-Randle

Heureusement, Quentin Grimes peut compter sur le soutien et les promesses de Julius Randle et de Jalen Brunson.

« Il a un rôle difficile, et on doit faire mieux pour essayer de lui trouver des positions » estime l’ailier fort, tandis que le meneur souligne que le cinq de départ est composé de trois gauchers. « On a trois joueurs qui partent tous sur la gauche, et qui font des choses similaires. Quentin sera ouvert, et il aura des choses à faire. Parfois, quand la confiance est au plus bas, c’est la fin du monde. Mais en tant que coéquipiers, nous devons l’aider et veiller à ce qu’il se remette sur les rails. »

Quentin Grimes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NYK 46 17 40.4 38.1 68.4 0.5 1.5 2.0 1.0 1.6 0.7 0.6 0.2 6.0 2022-23 NYK 71 30 46.8 38.6 79.6 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 0.7 1.0 0.4 11.3 2023-24 NYK 17 23 36.3 34.9 66.7 0.2 1.1 1.3 1.2 1.7 0.8 0.5 0.0 6.2 Total 134 25 44.1 38.0 77.5 0.6 2.0 2.6 1.6 2.1 0.7 0.8 0.3 8.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.