Le Jazz perd le rythme

Intenable pendant un mois, entre mi-décembre et mi-janvier (15 victoires et 4 défaites), le Jazz a connu un léger ralentissement depuis, avec trois défaites concédées successivement : face au Thunder, chez les Rockets puis chez les Pelicans.

Pour autant, cette mauvaise série n’a rien d’alarmant, car Utah allait forcément redescendre sur terre, et elle a au moins le mérite de permettre à la franchise de cibler ses axes d’amélioration.

« Peu importe ce qui se passe dans la journée, il faut trouver un moyen de mettre la pression et la faire augmenter quand l’horloge indique 19 heures » prévient l’entraîneur, Will Hardy. « Il faut trouver un moyen de jouer comme s’il y avait le feu pendant 2-3 heures et, ensuite, on pourra retrouver un état de fatigue. »

Ce que Lauri Markkanen ne peut que confirmer : « Quand les matchs démarrent, nous devons trouver un moyen de mettre la pression et la faire augmenter. Oui, [les Pelicans] ont pu partir en contre-attaque et inscrire beaucoup de 3-points, mais ils ont aussi joué avec davantage d’énergie que nous et ils ont été bien plus physiques que nous. »

Le groupe doit rester soudé

Testés et dorénavant attendus dans la difficulté, les joueurs du Jazz sortent donc d’une claque à New Orleans où, défensivement, dans l’envie et dans le combat, ils ont particulièrement inquiété. Face à des adversaires en confiance, cela n’a pas pardonné…

« C’est l’un de ces soirs où l’on est bien content que [la défaite] ne compte que pour un match dans le bilan, que l’on perde de 90 points ou d’un seul point. Le résultat est le même » ironisait amèrement Will Hardy après coup, en référence au -29 de son équipe. « La réalité, c’est que l’équipe doit se ressaisir dès maintenant. La réalité de ce match et des deux précédents, c’est que l’on ne joue pas suffisamment dur. »

Pas non plus aidé par un calendrier éreintant à l’approche de la trade deadline et du All-Star break, Utah peut cependant compter sur une véritable force : celle du nombre.

« Le point positif, c’est que l’équipe est unie. L’autre point positif, c’est que l’on continue de bien jouer offensivement » tempère ainsi Will Hardy, alors que le Jazz (22-23) disputera encore quatre matchs à l’extérieur avant de rentrer à la maison.