Même s’il a été maladroit face aux Wolves (20 points à 6/18 au tir), Jalen Williams a franchi un gros cap cette saison pour le Thunder. Ce n’est pourtant que sa deuxième campagne en NBA…

En décembre, Draymond Green chantait ainsi déjà les louanges du premier lieutenant de Shai Gilgeous-Alexander.

« Ils ont un excellent leader avec Shai » avait ainsi lâché l’ailier fort des Warriors en conférence de presse. « Il était dans la All-NBA First Team la saison dernière pour une raison. Chet (Holmgren) sera peut-être un talent générationnel donc il faut l’ajouter à l’équipe. Et Jalen Williams est l’un des joueurs les plus impressionnants de la NBA avec le ballon. Il peut tirer à 3-points, à mi-distance et aller au cercle. Il mesure 2m03 (en réalité 1m96 mais avec une envergure de 2m18…), il a la taille, la force, il peut faire des passes. Ils posent des problèmes ».

Depuis ces compliments, l’ancien de Santa Clara semble encore avoir progressé, alors qu’il tourne à 18.8 points de moyenne à 55% de réussite dont 46% à 3-points, 4.1 rebonds et 4.5 passes décisives de moyenne cette saison.

Et Draymond Green n’a pas changé d’avis à son sujet, bien au contraire.

« Il est spécial » a ainsi répété le quadruple champion sur son podcast au sujet du 12e choix de la Draft 2022. « Ce gars peut shooter, il peut faire des passes, il peut dribbler, il peut finir au cercle. Il peut défendre. Il a la taille, il peut défendre sur plusieurs postes. Il est athlétique. Il est excellent sur le pick-and-roll. »

Jusqu’où peut aller Jalen Williams ? Son homologue de Golden State se le demande justement.

« Jalen Williams est spécial. Sera-t-il All-Star dans deux ans ou avant ? Je mise sur avant. Il est un problème. »

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.6 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 39 32 54.7 45.8 82.6 0.6 3.5 4.1 4.5 2.7 1.1 1.9 0.5 18.8 Total 114 31 53.2 39.3 81.8 0.9 3.4 4.4 3.7 2.6 1.3 1.7 0.5 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.