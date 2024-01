Retour perdant mais chaleureux pour RJ Barrett et Immanuel Quickley à New York

Si les Knicks ont facilement dominé les Raptors, RJ Barrett et Immanuel Quickley ont tout de même apprécié leur retour au Madison Square Garden. Les nouveaux Raptors ont ainsi été acclamés par leurs anciens fans.

« C’était génial, juste d’être de retour » explique Immanuel Quickley. « Evidemment, ce n’était pas le résultat qu’on espérait… mais le simple fait de voir tout le monde, là où tout a commencé professionnellement, c’était cool ».

Sentiment confirmé par RJ Barrett.

« C’était incroyable. Un grand merci aux fans, c’est certain. On a reçu notre vidéo hommage… Je ne pensais pas qu’on y aurait droit. C’était cool. J’ai beaucoup aimé mon passage ici. Revenir, c’était beaucoup d’émotions, c’est certain. Mais c’était sympa de revenir et d’y rejouer au basket ».

La vidéo a ainsi été diffusée dans le premier quart-temps, déclenchant une ovation de la part du Madison Square Garden. Une surprise pour RJ Barrett car les Knicks ne font généralement pas ce genre de vidéos.

« Ces gars sont des talents particuliers » expliquait Julius Randle. « J’avais une relation spéciale avec eux. Je sais qu’ils ont expliqué combien je comptais pour eux, mais ils comptaient aussi beaucoup pour moi. »

De nouveaux liens à créer à Toronto

L’ailier fort explique ainsi que ses anciens camarades l’ont aidé à progresser en tant que leader.

« Parler de leadership, de ma façon de me comporter, d’être ouvert, d’être honnête, d’être motivé, ce sont des choses que je n’avais pas forcément à l’esprit en arrivant » détaille l’ancien des Lakers et des Pelicans. « J’ai toujours voulu montrer l’exemple, jouer dur chaque soir. Mais ces gars ont fait ressortir une autre facette de ma personnalité. La relation que j’ai avec eux est extrêmement spéciale. »

Désormais, RJ Barrett et Immanuel Quickley sont donc des Raptors, et il leur faut construire de nouveaux liens.

« Cela prend du temps. C’est comme rencontrer une nouvelle fille. Vous ne pouvez pas vous contenter de… vous devez prendre le temps de la connaître. Il faut l’emmener au restaurant, des choses comme ça » conclut le meneur. « Tu ne vas pas simplement aller la voir et lui dire ‘marions-nous’. Ça ne marchera pas, il faut que ça se construise. Nous devons continuer à travailler, individuellement et en tant qu’équipe, nous devons continuer à essayer de faire des petits pas, et si nous continuons à travailler au quotidien, nous y arriverons. »