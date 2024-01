Le MVP de la nuit | Où s’arrêtera Alperen Sengun ?

Et si Alperen Sengun décrochait sa première étoile dans moins d’un mois ? La question mérite d’être posée tant l’intérieur turc est brillant cette saison. Grand favori pour le trophée de la meilleure progression, le pivot des Rockets a justement profité de la venue du Most Improved Player en titre, Lauri Markkanen, pour signer son meilleur match en carrière avec 37 points, 14 rebonds et 6 passes.

Une soirée pendant laquelle il est passé par toutes les émotions puisque c’est lui qui avait arraché la prolongation avec deux lancers-francs, et c’est lui, avec le And-1, qui avait égalisé à 126-126 en prolongation. Mais c’est aussi lui qui va louper deux lancers-francs à huit secondes de la fin de la prolongation, laissant Jordan Clarkson tenter le shoot de la gagne. L’arrière du Jazz va le louper, et Alperen Sengun peut savourer.

« Je n’ai pas le souvenir qu’on ait gagné un match en prolongation ces trois dernières années » réagit le Turc. « Donc, ça compte beaucoup. On grandit vite. On se donne à fond, on ne veut pas perdre chez nous, et on est allé chercher la victoire. »

Déjà en double-double à la mi-temps avec 17 points et 10 rebonds, la pépite de Houston a presque raison… Cette saison, les Rockets avaient perdu leurs trois rencontres qui s’étaient jouées en prolongation, et la franchise n’avait plus gagné un match en prolongation depuis décembre 2022.

Pour son cooach, on peut l’utiliser comme Joel Embiid ou Nikola Jokic

Par sa technique, mais aussi son placement au rebond, Alperen Sengun a grandement perturbé le Jazz. Son duel avec Lauri Markkanen a été magnifique, mais le Turc tient à mettre en avant… Jabari Smith Jr (24 pts, 10 rbds), son jeune compère de la raquette, pourtant blessé à la cheville. « Il a tout donné, et je lui ai dit qu’il ne pouvait pas être blessé. Il a pris des rebonds, il a mis des tirs « clutch », et je lui ai demandé de mettre ses lancers ! » raconte Alperen Sengun. Jabari Smith en mettra 1 sur 2, et ce sera suffisant pour gagner… d’un petit point.

Pour Ime Udoka, le potentiel de Sengun semble sans limite. « C’est l’un des rares intérieurs à jouer au poste bas, mais il est aussi bon en tête de raquette ou à l’angle des lancers-francs… Des endroits qu’affectionnent Embiid, Jokic et d’autres. On peut les utiliser à plusieurs endroits et en tirer profit avec plusieurs systèmes. Il va encore progresser, mais je trouve déjà qu’il évolue à un niveau très élevé. »

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 21 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 29 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 40 32 53.6 28.0 71.8 2.6 6.4 9.0 4.9 3.3 1.2 2.6 0.8 21.5 Total 187 27 52.7 27.7 71.5 2.6 5.1 7.7 3.6 3.2 1.0 2.4 0.9 14.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.