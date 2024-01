Tom Thibodeau commence déjà à trop tirer sur OG Anunoby

S’il y a bien un coach qui ne sait pas ce que signifie l’expression « load management« , c’est bel et bien Tom Thibodeau. Depuis toujours, le coach des Knicks est un adepte des rotations courtes, et il n’est pas du genre à ménager ses meilleurs joueurs. Ce qui, souvent, lui joue des tours au moment des playoffs…

Quoi qu’il en soit, Thibodeau ne changera pas à 66 ans, et c’est désormais à OG Anunoby d’être utilisé à outrance. Ainsi le nouvel ailier de New York sort de trois matches à 44, 43 et 43 minutes. C’était face au Magic, aux Rockets et aux Wizards. Depuis qu’il est arrivé aux Knicks, l’ancien ailier des Raptors joue en moyenne 37 minutes par match. C’est le plus gros temps de jeu aux Knicks.

Un record à 56 minutes !

« Tout va bien, je me sens bien » assure-t-il. « Je ne savais même pas quel était mon temps de jeu. Je me sentais bien. A Toronto, j’ai joué un jour 58 minutes. Je jouais déjà beaucoup, et j’y suis habitué. »