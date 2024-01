Mike Conley aux bons souvenirs des Grizzlies

Décrit comme le parfait coéquipier, joueur zen par excellence, qui n’a jamais récolté une faute technique en 17 ans de carrière, Mike Conley a dû se faire violence cette nuit. La raison ? Ses Wolves se retrouvaient malmenés par des Grizzlies très amoindris, à -4 à l’entrée du quatrième quart-temps (85-89).

Auteur de 17 points et 10 passes décisives, le meneur de Minnesota a alors dû se révolter face à son ancienne équipe de coeur en passant 8 points de suite pour faire basculer la rencontre du bon côté, bouclant sa série par un 3-points qui a enflammé la foule, alors haranguée par le joueur. Une situation assez rare pour être soulignée.

Le moment ou jamais

Même s’il n’est plus le chef d’orchestre dominant de ses belles années à Memphis, Mike Conley reste un élément très important du dispositif de Chris Finch. Et de le voir réagir alors que son équipe se retrouvait en difficulté a beaucoup plu à ses coéquipiers, Anthony Edwards en premier lieu.

« Je ne l’ai pas vu montrer ses émotions comme ça depuis son départ de Memphis », a souligné l’arrière sur le ton de la plaisanterie. « J’ai l’impression que lorsqu’il est arrivé ici, il a retrouvé un peu de confiance en lui. C’est super kiffant de le voir faire participer la foule, mettre des gros tirs et se motiver. Parce qu’il commence à se faire vieux ».

Le temps qui passe joue en effet contre Mike Conley, qui, à 36 ans, n’a pas encore dit adieu à ses rêves de titre. De quoi booster son esprit de compétition, même s’il ne laisse rien transparaître.

« J’ai toujours été quelqu’un avec un fort esprit de compétition, mais à ce stade de ma carrière, je pense que c’est un peu plus urgent pour moi », a-t-il reconnu. « Chaque match a plus d’importance. Je ne sais jamais quand ce sera le dernier, c’est ce genre de sentiment. C’est comme ça que je le prends ».

L’environnement parfait pour lui

Pour Chris Finch, c’est cet environnement victorieux qui pousse Mike Conley à rester au top de son niveau, conscient que cette année pourrait être la bonne.

« Le fait d’être un bon gars et d’être un tueur sur le terrain quand il s’agit de gagner n’est pas incompatible. Dès le départ, lorsqu’il est arrivé ici, je pense que l’une des choses qui l’a le plus enthousiasmé : il a vu le potentiel de l’équipe et qu’il savait que nous essayions de gagner ».

Avec ça, Mike Conley a également tenu à mentionner l’apport de son coach qui sait le mettre dans les meilleures dispositions en lui garantissant une confiance sans faille, ce qui le pousse à rester au top de sa forme.

« J’adore ça. J’aime la confiance que Finchy a en moi, ainsi que les joueurs et l’équipe, et je vais continuer aussi longtemps que je le pourrai. C’est ce qui me permet de rester debout, de savoir qu’on va compter sur moi », a précisé Mike Conley.

Mike Conley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 MEM 53 26 42.8 33.0 73.2 0.4 2.2 2.6 4.2 1.6 0.8 1.7 0.0 9.4 2008-09 MEM 82 31 44.2 40.6 81.7 0.3 3.1 3.4 4.3 1.8 1.1 1.7 0.1 10.9 2009-10 MEM 80 32 44.5 38.7 74.3 0.4 2.0 2.4 5.3 2.2 1.4 2.1 0.2 12.0 2010-11 MEM 81 36 44.4 36.9 73.3 0.4 2.7 3.1 6.5 2.3 1.8 2.2 0.2 13.7 2011-12 MEM 62 35 43.3 37.7 86.1 0.4 2.2 2.5 6.5 2.2 2.2 2.0 0.2 12.7 2012-13 MEM 80 35 44.0 36.2 83.0 0.5 2.3 2.8 6.1 2.1 2.2 2.4 0.3 14.6 2013-14 MEM 73 34 45.0 36.1 81.5 0.6 2.4 2.9 6.0 1.9 1.5 2.1 0.2 17.2 2014-15 MEM 70 32 44.6 38.6 85.9 0.4 2.6 3.0 5.4 2.0 1.3 2.2 0.2 15.8 2015-16 MEM 56 31 42.2 36.3 83.4 0.5 2.5 2.9 6.1 1.8 1.2 1.5 0.3 15.3 2016-17 MEM 69 33 46.0 40.8 85.9 0.5 3.0 3.5 6.3 1.8 1.3 2.3 0.3 20.5 2017-18 MEM 12 31 38.1 31.2 80.3 0.0 2.3 2.3 4.1 2.0 1.0 1.5 0.3 17.1 2018-19 MEM 70 34 43.8 36.4 84.5 0.6 2.8 3.4 6.4 1.8 1.3 1.9 0.3 21.1 2019-20 UTH 47 29 40.9 37.5 82.7 0.7 2.5 3.2 4.4 2.2 0.8 2.0 0.1 14.4 2020-21 UTH 51 29 44.4 41.2 85.2 0.7 2.8 3.5 6.0 1.9 1.4 1.9 0.2 16.2 2021-22 UTH 72 29 43.5 40.8 79.6 0.7 2.4 3.0 5.4 2.0 1.3 1.7 0.3 13.7 2022-23 * All Teams 67 30 42.8 38.5 83.4 0.5 2.2 2.7 6.7 2.1 1.1 1.5 0.2 11.9 2022-23 * UTH 43 30 40.8 36.2 81.3 0.4 2.1 2.5 7.7 2.2 1.0 1.7 0.2 10.7 2022-23 * MIN 24 31 46.0 42.0 86.3 0.7 2.5 3.1 5.0 1.9 1.2 1.2 0.2 14.0 2023-24 MIN 39 29 45.1 45.1 92.3 0.3 2.4 2.7 6.4 1.7 1.0 1.1 0.2 10.9 Total 1064 32 43.9 38.5 82.2 0.5 2.5 3.0 5.7 2.0 1.4 1.9 0.2 14.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.