La rencontre entre les Warriors et les Mavericks reportée

Frappés par la mort brutale de leur assistant Dejan Milojevic, mercredi, suite à un arrêt cardiaque pendant un repas avec l’équipe, à seulement 46 ans, les Warriors sont sous le choc. Comme la NBA ou le basket serbe.

Comme la rencontre contre le Jazz mercredi soir avait déjà été reportée au moment où on apprenait l’hospitalisation de l’assistant, il est devenu évident qu’avec son décès, les joueurs et les coaches de Golden State ne sont pas en état de jouer leur prochain match, vendredi soir contre Dallas.

Les Warriors ne rejouent pas avant mercredi prochain

« C’est un choc tragique pour tous ceux liés aux Warriors et une période incroyablement difficile pour sa famille, ses amis et nous tous qui avons eu l’incroyable plaisir de travailler avec lui », a déclaré Steve Kerr. « Nous pleurons avec sa femme, Natasa, et leurs enfants, Nikola et Masa. Leur douleur est insondable. »

La NBA a donc logiquement décidé de reporter cette rencontre également. Le prochain match des Warriors étant prévu mercredi soir, contre Atlanta, cela laissera du temps à la franchise pour se remettre de cette terrible nouvelle.

Quant aux deux matches reportés, la ligue annoncera plus tard les dates auxquelles ils seront joués.