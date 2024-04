La gnaque de Georges Niang récompensée

Voilà ce qui arrive quand un collectif tourne à plein régime, comme c’est le cas à Cleveland en ce début d’année. Tout le monde y trouve son compte, évolue avec confiance et des individualités sortent du lot.

C’est ce qui fait actuellement la force des Cavs, sur une série de six victoires après un nouveau succès cette nuit face aux Bucks (135-95). La rencontre a notamment été marquée par le nouveau record en carrière de Georges Niang, une pointe à 33 points alors qu’il n’avait encore jamais dépassé les 24 unités !

Le poste 4 entamé la partie par un perfect, à 8/8 au tir pour terminer la première mi-temps à 20 points. Il a ensuite poursuivi sur sa lancée, avec le plein de confiance pour terminer à un impressionnant 13/14 au tir. Le joueur a donc pu savourer après la rencontre, même s’il ne se laisse pas griser pour autant.

« Je ne suis pas dupe. Il faut savoir être amnésique, même quand on fait de bons matchs », a-t-il rappelé. « C’est génial. Je suis super content. Mais nous avons une longue série de matches à disputer jusqu’à la fin du mois. Nous avons des choses plus importantes à viser. Cela dit, je vais profiter de ce qui s’est passé. Je ne vais pas me priver de ce moment. C’était super cool pour moi, mes coéquipiers m’ont impliqué et m’ont cherché, surtout après que j’ai commencé à me rapprocher de mon record en carrière ».

La fierté de Donovan Mitchell

Au fil du match, Georges Niang a senti le ballon devenir de plus en plus léger et le cercle s’agrandir jusqu’à se retrouver « dans la zone ». Comme tous les shooteurs, il sait aussi l’importance de garder un haut niveau de confiance, peu importe l’issue de ses tentatives. Cette nuit, ça a payé, c’est tant mieux !

« Je ne savais même pas que j’étais à 8 sur 8 à la pause, mais je savais que je mettais des tirs, que je me sentais bien et que le ballon bougeait bien. En deuxième mi-temps, tout le monde commençait à se demander quel était mon meilleur score en carrière. Ça m’est venu à l’esprit », a-t-il ajouté. « Je pense simplement que chaque tir est un tir unique. Il faut faire les choses de la même manière à chaque fois. C’est un peu comme ça que j’aborde le match tous les soirs, même quand je débute à 1 sur 7 ».

Sa performance lui a également valu les félicitations de ses coéquipiers dont le plus proche d’entre eux, Donovan Mitchell, qui lui a symboliquement remis le ballon du match après la rencontre. Après avoir joué ensemble pendant quatre ans au Jazz (2017-2021), les deux joueurs se sont retrouvés avec plaisir à Cleveland cette saison.

« Son énergie est toujours positive », a souligné Donovan Mitchell. « J’ai vu sa progression comme il a vu la mienne. C’est un gars qui travaille sans relâche. Nous l’aimons tous. Nous aimons tous son énergie. Des soirées comme celle-ci sont incroyables pour concrétiser son travail. C’est formidable de voir ça pour quelqu’un que je considère non seulement comme un coéquipier, mais aussi comme un ami depuis que je suis entré dans la ligue. Il a eu une influence positive sur ma carrière. J’espère qu’il pourra reproduire ça pendant un bout de temps ».

Un rôle important pour varier la menace offensive des Cavs

JB Bickerstaff a lui aussi rappelé l’importance de Georges Niang dans son dispositif. Le visage de l’équipe peut en effet complètement changer si les Caris LeVert, Max Strus, Georges Niang et autres Jarrett Allen jouent leur partition à la perfection pour épauler Donovan Mitchell, en attendant le retour imminent de Darius Garland.

« Nous savons de quoi il est capable », a ainsi glissé son coach. « Je pense que l’une des choses que nous avons vues, c’est qu’il y a davantage dans son jeu qu’un simple rôle de shooteur d’élite. Quand vous voyez le toucher qu’il a une fois qu’il est capable d’entrer dans la peinture, comment il peut utiliser son corps pour créer des tirs. Il a trouvé son rythme, ses coéquipiers l’ont trouvé et il a continué à tirer avec confiance ».

La belle série de Cleveland va à présent être mise à rude épreuve avec un « road-trip » de quatre matchs qui débute ce samedi à Atlanta et se poursuit à Orlando, avant un double affrontement à Milwaukee.

Georges Niang Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 IND 23 4 25.0 8.3 100.0 0.1 0.7 0.7 0.2 0.3 0.1 0.2 0.0 0.9 2017-18 UTH 9 4 36.4 0.0 50.0 0.3 0.7 1.0 0.3 0.1 0.2 0.3 0.0 1.0 2018-19 UTH 59 9 47.5 41.0 83.3 0.2 1.3 1.5 0.6 1.0 0.2 0.4 0.1 4.0 2019-20 UTH 66 14 43.8 40.0 83.3 0.2 1.7 1.9 0.7 1.1 0.3 0.5 0.1 5.9 2020-21 UTH 72 16 43.7 42.5 95.7 0.4 2.1 2.4 0.8 1.6 0.4 0.7 0.1 6.9 2021-22 PHL 76 23 43.7 40.3 88.1 0.3 2.3 2.7 1.3 2.5 0.4 0.8 0.2 9.2 2022-23 PHL 78 19 44.2 40.1 86.7 0.2 2.1 2.4 1.0 1.9 0.4 0.7 0.2 8.2 2023-24 CLE 82 22 44.9 37.6 85.0 0.3 3.1 3.4 1.2 2.3 0.4 0.9 0.2 9.4 Total 465 17 44.1 39.7 86.6 0.3 2.1 2.3 0.9 1.7 0.3 0.6 0.1 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.