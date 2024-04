Paul George profite de la présence de James Harden pour épurer son jeu

Les Clippers tournent très bien depuis maintenant deux mois. Paul George aussi. Sa pointe à 38 points contre le Thunder et son entrée dans le Top 100 des meilleurs marqueurs de l’histoire sont venues rappeler à tous le joueur qu’il est quand il est grande forme.

Mais c’est surtout par sa régularité et son efficacité qu’il brille cette saison. Et dans un rôle plus discret car Kawhi Leonard et James Harden prennent plus de place et plus de ballons que lui. Mais ce n’est pas un problème. « Il est à l’aise, avec ou sans le ballon. Il est comme ça. C’est un All-Star », juge l’ancien joueur de San Antonio et Toronto pour The Athletic.

Moins consommateur de ballons

Car des ballons, l’ailier des Clippers en touche moins depuis que le MVP 2018 a débarqué en Californie. Cette saison, il touche 58.2 ballons par match, soit 11 de moins que la saison passée et 17 de moins qu’en 2021/22. De plus, dans 19% des cas, il profite d’un écran. Il était à 32% de moyenne sur les quatre années précédentes, avec une pointe à 36% il y a deux saisons. En clair, le pick-and-roll est désormais l’arme de James Harden.

Mais « PG13 » n’est pas moins efficace pour autant, au contraire, puisqu’il affiche 23.9 points de moyenne, sa deuxième meilleure sous les couleurs des Clippers.

« Harden est un des meilleurs pour lire et faire le jeu, et si on fait des prises à deux sur Kawhi, alors ça laisse beaucoup d’opportunités pour moi d’être agressif », analyse-t-il. « Et neuf fois sur dix, j’ai le troisième meilleur défenseur sur le dos, donc comme j’ai la sensation de pouvoir marquer devant n’importe, si je n’ai que le troisième défenseur, alors je suis ultra agressif. »

Comme il a moins le ballon dans les mains et joue moins de pick-and-roll, Paul George dribble moins. Ce n’est pas un hasard donc s’il ne perd que 2.1 ballons de moyenne, sa plus basse depuis ses deux premières années dans la ligue, à Indiana.

Un shooteur et un défenseur plus dangereux

« Doc Rivers essayait de me faire jouer comme Ray Allen ou JJ Redick », se souvient-il en évoquant sa première saison à Los Angeles. « Je sais que je peux le faire, mais ce n’est pas mon jeu. J’ai besoin de rythme, d’avoir des pick-and-roll, de jouer au poste. De toucher le ballon. »

L’ancien du Thunder n’est pas devenu un simple shooteur de loin cette saison, mais il s’est rapproché un peu de ce rôle, en prenant plus de tirs primés en catch-and-shoot. Il en tente cinq par match, contre 3.8 et 3.1 lors des deux précédents exercices. On n’est pas loin de sa première saison, avec Doc Rivers donc, où il en shootait 4.4 de loin par match. Et avec 42% de réussite à 3-pts, il n’a jamais été aussi adroit en carrière.

« On essaie de donner plus de catch-and-shoot à Paul George, plus d’isolations à mi-distance », confirme son coach Tyronn Lue. « Pareil pour Kawhi. On laisse Harden s’occuper du pick-and-roll, faire le jeu et les bons choix. Si PG joue loin du ballon, il est encore plus dangereux. Il peut shooter, pénétrer, mais aussi jouer le pick-and-roll s’il n’a pas le tir en sortant de l’écran. »

Ce style plus épuré, où il porte moins le ballon, a également un avantage pour le joueur et pour les Clippers : il permet de moins dépenser d’énergie en attaque, donc plus en défense.

« Je suis habituellement celui qui défend sur le meilleur extérieur adverse », rappelle Paul George. « Ça demande beaucoup d’énergie de remonter la balle, de créer, de marquer et de défendre sur le meilleur joueur. Là, c’est plus facile, je peux me concentrer sur ce que je dois faire en défense. Quand les opportunités offensives se présentent, j’en profite et je peux être agressif. Je peux orienter mon énergie ailleurs avec l’aide de James Harden et de son jeu. »

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 21 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.2 0.4 7.8 2011-12 IND 66 30 44.0 38.5 80.2 0.9 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 38 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 3.0 0.7 17.4 2013-14 IND 80 36 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 35 41.8 37.2 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 36 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.4 2.8 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 37 43.0 40.1 82.2 0.9 4.8 5.7 3.3 3.0 2.0 2.7 0.5 22.0 2018-19 OKC 77 37 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 30 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 34 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.7 5.2 2.4 1.2 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 35 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 34 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 Total 867 34 44.0 38.5 85.4 0.8 5.5 6.3 3.7 2.7 1.7 2.7 0.4 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.