Les Raptors disent adieu à Pascal Siakam… mais également à Christian Koloko

Avec Pascal Siakam, les Raptors ont dit adieu au dernier élément important du titre de 2019. Seul joueur de l’effectif champion encore présent au Canada, Chris Boucher n’avait alors qu’un rôle très limité.

« Pascal est un champion et un exemple de ce qui peut être réalisé avec le dévouement, la persévérance, le travail acharné et la ténacité », a ainsi réagi le président des Raptors, Masai Ujiri. « Nous avons la chance d’avoir vu Pascal devenir l’homme et le joueur qu’il est aujourd’hui, et nous lui sommes reconnaissants de tout ce qu’il a fait pour notre ville et pour notre franchise. Nous lui souhaitons désormais le meilleur. »

Une page se tourne donc dans l’Ontario. Après avoir échangé OG Anunoby, Precious Achiuwa et Malachi Flynn pour récupérer RJ Barrett et Immanuel Quickley, les Raptors ont donc lâché Pascal Siakam en échange de Bruce Brown, Jordan Nwora, Kira Lewis Jr, ainsi que trois premiers tours de Draft.

« C’est une période de changement pour notre équipe et nous souhaitons la bienvenue à Bruce, Jordan et Kira » a continué Masai Ujiri. « Bruce est un champion du monde et nous nous réjouissons de ses qualités des deux côtés du terrain, alors qu’il nous apporte de la dureté. Nous continuons à travailler pour nous améliorer chaque jour. »

Sauf qu’avec quatre départs pour cinq arrivées, l’effectif de Toronto débordait, et il fallait couper quelqu’un.

C’est Christian Koloko, le plus petit salaire de l’équipe (1.7 million de dollars) qui en fait les frais. Encore dans son contrat rookie, le Camerounais (23 ans, 2m16) avait pourtant montré des choses intéressantes sans sa première saison, sauf qu’il est éloigné des terrains depuis des mois par des problèmes respiratoires qui s’éternisent…