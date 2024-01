Malgré la très lourde défaite, Jae Crowder savoure son retour

« Parfois, dans la ligue, il y a des jours difficiles où rien ne va ». Comme le Heat, les Bucks de Bobby Portis plaident pour l’accident chez les Cavaliers. Après un début de match complètement raté, les joueurs d’Adrian Griffin n’ont jamais réussi à revenir dans la partie. Et l’affaire était déjà pliée dans le troisième quart-temps.

La seule bonne nouvelle pour Milwaukee, c’est que Jae Crowder a pu faire son retour, lui qui était absent depuis deux mois suite à une opération à l’adducteur gauche et aux muscles abdominaux.

« Jae a travaillé très dur pour revenir à 100% et il s’est donné à fond », expliquait Adrian Griffin, l’entraîneur de Milwaukee. « Nous sommes heureux de pouvoir compter sur son leadership et sa présence sur le terrain, ce qui nous permet d’avoir un autre vétéran en sortie de banc. J’en suis ravi ».

« Ça m’a permis de savoir que je pouvais encore jouer au basket, et le faire sans douleur maintenant »

En 19 minutes, l’ancien joueur des Suns, des Celtics, des Mavericks ou encore du Heat a compilé 15 points à 5/13 au tir. Surtout, il a été au contact et a tenu le choc pour son grand retour à la compétition.

« C’est juste bon pour mon mental, ça m’a permis de savoir que je pouvais encore jouer au basket, et le faire sans douleur maintenant », a-t-il déclaré. « C’est le plus important pour moi. Je suis capable de couper dans la raquette et de faire des choses sans douleur. Ça ne peut que s’améliorer à partir de maintenant. Je pense que ce soir a été bénéfique mentalement. Il est évident que nous nous sommes fait botter le cul, mais nous allons nous ressaisir. »

Car Jae Crowder (33 ans) retrouve une équipe tout de même plus à l’aise, lorsque Giannis Antetokounmpo est en tenue. Lorsqu’il s’est blessé, les Bucks n’affichaient que 5 victoires pour 4 défaites. Depuis, les Bucks ont bon an mal an accumulé les victoires, pour se placer à la 2e place de l’Est, avec 28 succès pour 13 revers.

« Nous nous sommes juste doucement améliorés. J’ai joué neuf matches. J’ai l’impression que si vous nous regardez maintenant, nous sommes une équipe totalement différente » assure ainsi l’ailier. « Nous nous comprenons mieux, nous réagissons un peu plus les uns par rapport aux autres, ce qui donne une impression différente au jeu parce que nous jouons en tant que groupe. Au cours des neuf premiers matches, nous avons essayé de nous familiariser les uns avec les autres, avec de nouveaux joueurs. En ce moment, l’équipe est en train de monter en puissance. Il est évident que nous avons fait un pas en arrière ce soir. C’était un de ces matchs, mais nous sommes dans une bien meilleure position que lorsque je me suis blessé. »

Jae Crowder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DAL 78 17 38.4 32.8 64.4 0.5 2.0 2.4 1.2 1.6 0.8 0.6 0.2 5.0 2013-14 DAL 78 16 43.9 33.1 75.4 0.6 1.9 2.5 0.8 1.3 0.8 0.5 0.3 4.6 2014-15 * All Teams 82 20 42.0 29.3 77.3 0.9 2.7 3.6 1.2 1.7 0.9 0.6 0.3 7.7 2014-15 * BOS 57 24 41.8 28.2 76.2 1.1 3.6 4.6 1.4 2.0 1.0 0.7 0.4 9.5 2014-15 * DAL 25 11 43.4 34.2 90.9 0.5 0.7 1.2 0.5 1.0 0.6 0.4 0.2 3.6 2015-16 BOS 73 32 44.3 33.6 82.0 1.0 4.2 5.1 1.9 2.7 1.7 1.1 0.5 14.2 2016-17 BOS 72 33 46.3 39.8 81.1 0.7 5.1 5.8 2.2 2.2 1.0 1.1 0.3 13.9 2017-18 * All Teams 80 26 40.4 32.3 81.8 0.7 2.7 3.4 1.2 2.3 0.8 0.9 0.3 9.7 2017-18 * CLE 53 25 41.8 32.8 84.8 0.8 2.5 3.3 1.1 2.3 0.8 0.8 0.2 8.6 2017-18 * UTH 27 28 38.6 31.6 76.8 0.7 3.1 3.8 1.5 2.3 0.9 1.2 0.3 11.8 2018-19 UTH 80 27 39.9 33.1 72.1 0.8 4.1 4.8 1.7 2.1 0.8 1.1 0.4 11.9 2019-20 * All Teams 65 29 40.1 34.3 77.6 0.8 5.1 5.9 2.5 2.2 1.1 1.1 0.4 10.5 2019-20 * MEM 45 29 36.8 29.3 78.9 0.9 5.3 6.2 2.8 1.9 1.0 1.2 0.3 9.9 2019-20 * MIA 20 28 48.2 44.5 73.3 0.6 4.8 5.4 1.8 2.9 1.3 0.8 0.5 11.9 2020-21 PHX 60 28 40.4 38.9 76.0 0.5 4.2 4.7 2.1 2.1 0.8 0.9 0.5 10.1 2021-22 PHX 67 28 39.9 34.8 78.9 0.5 4.8 5.3 1.9 2.6 1.4 0.8 0.5 9.4 2022-23 MIL 18 19 47.9 43.6 83.3 0.9 2.9 3.8 1.5 1.5 0.7 0.4 0.3 6.9 2023-24 MIL 9 27 53.2 51.6 58.3 0.4 3.4 3.9 1.7 1.6 0.8 0.4 0.3 8.1 Total 762 25 41.9 34.9 77.6 0.7 3.6 4.3 1.6 2.1 1.0 0.9 0.4 9.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.