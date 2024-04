Klay Thompson et Steve Kerr défendent Andrew Wiggins

Si les Warriors se décident à effectuer un échange, Andrew Wiggins apparaît comme le joueur le plus susceptible de faire ses valises. Mais sa cote est au plus bas avec une première partie de saison ratée à 12 points de moyenne et un contrat de 109 millions de dollars sur quatre ans qui vient de débuter. Le champion NBA 2022 a même perdu sa place dans le cinq de départ au mois de décembre. Cela ne lui était jamais arrivé en carrière !

Depuis le début de saison, Andrew Wiggins se tait. Impossible de connaître son état d’esprit ou ses impressions. Peut-être sait-il que Mike Dunleavy Jr. propose son nom pour un éventuel échange.

« Sans Andrew Wiggins, cette franchise n’aurait pas gagné le titre en 2022 », le défend Klay Thompson. « Il faut continuer de rappeler combien Wiggins est un grand joueur. C’est l’un des meilleurs « two-way player » de la NBA, et je sais qu’il a encore cette capacité. »

Un retour peu concluant comme titulaire

Depuis trois matches, Andrew Wiggins est de retour dans le cinq des Warriors. Le bilan : une victoire pour deux défaites. La dernière a été humiliante à Memphis. Mais Steve Kerr assure qu’il y a du mieux, et il s’en était expliqué après la victoire à Chicago.

« Je peux vous dire qu’en regardant la vidéo, et en l’observant à Chicago, en l’observant au cours des mois précédents, il a bien changé par rapport au début de la saison », estime le coach de Golden State. « Il n’était pas dans le rythme pour bien commencer l’année après avoir manqué une grande partie de l’année dernière. Je pense qu’il a démarré lentement et qu’il y a eu un effet boule de neige, mais depuis un mois environ, il joue beaucoup mieux. Il a eu quelques matchs où il a eu des difficultés au niveau du tir, mais il est compétitif. Personnellement, je trouve que Wiggs joue beaucoup mieux ».

Un bouc-émissaire idéal pour Steve Kerr

Une façon de répondre aux nombreuses critiques qui s’abattent sur son ailier. Il sait qu’il est une cible idéale pour les fans des Warriors, qui ont sifflé les joueurs la semaine dernière. Et comme Andrew Wiggins ne s’exprime pas, Steve Kerr insiste.

« Je sais que ses progrès ne se voient pas tant que ça et je sais que nos fans sont frustrés. Nous sommes tous frustrés », poursuit Steve Kerr. « Nous perdons des matches, et lorsque vous perdez, tout le monde essaie de trouver un coupable. Peut-être que c’est l’entraîneur, peut-être que c’est l’un des joueurs, peut-être que c’est n’importe quoi. La réalité, c’est qu’il y a toujours beaucoup de choses en jeu. Quand vous perdez, quand vous êtes dans une mauvaise passe, ce n’est jamais une seule chose, c’est toujours un ensemble de choses. Et je pense que nous devons tous l’admettre ».