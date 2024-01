Un triple-double rare mais dans le vide pour Anthony Davis

Son petit « floater » roule sur le cercle sans rentrer, alors il baisse la tête, dépité, et revient en défense. Anthony Davis vient de manquer l’occasion de ramener ses Lakers à cinq points sur le parquet du Jazz, à deux minutes de la fin. Mais ce n’est décidément pas la soirée de l’intérieur de Los Angeles…

« J’ai manqué des tirs », se contente-t-il de lâcher aux journalistes qui lui demandent de revenir sur son match. Des tirs, il en a en effet ratés un paquet. Gêné plusieurs fois au cercle, par Lauri Markkanen et les autres, trop insistant avec une main gauche défaillante, à la peine avec son tir à mi-distance malgré de bonnes positions… « AD » a terminé avec 15 points sur un triste 5/21 aux tirs.

Évidemment sa pire soirée d’adresse de la saison, qui survient un soir où les Lakers avaient un peu plus besoin de lui : LeBron James était sur le banc en civil en raison d’une entorse à la cheville. « Tout le monde a fait son boulot, sauf moi. LeBron absent, tout le monde doit en faire plus. Les gars l’ont fait, à l’exception de moi. Donc cette défaite est pour moi », se blâme-t-il, l’air grave.

L’intérieur avait pourtant bien démarré en lisant le jeu. Face aux prises à deux, il trouvait ses shooteurs. À l’instar d’un D’Angelo Russell en grande forme (39 points à 15/26 aux tirs). Anthony Davis a si bien alimenté ses coéquipiers, pour compenser sa maladresse, qu’il s’est offert un nouveau record en carrière : 11 passes décisives.

Le même bilan que l’an dernier

Couplées à ses 15 rebonds captés, cela donne un triple-double, son second seulement en carrière. Une ligne qui ne lui redonne en rien le sourire. Car le All-Star, également auteur de 4 contres, cite ses six ballons perdus dont le Jazz a profité. « Ils nous ont fait payer », formule-t-il en pensant aux 27 points inscrits par Collin Sexton et sa troupe, deux fois plus que Los Angeles.

Cette nouvelle défaite, la 12e en 17 sorties, place les Lakers en position inconfortable : tandis que le Jazz est bien parti pour s’envoler au classement, les Californiens n’occupent que la 11e place de l’Ouest avec 19 victoires pour 21 défaites. Soit exactement le même bilan et classement que l’an dernier au même stade (après 40 matchs).

« Je ne me souviens pas de ce cap. Je crois que nous ne sommes pas en mauvaise posture à l’heure actuelle. Ça pourrait être pire. Les blessures se sont accumulées au fil du temps, quand des gars reviennent, d’autres sont sur la touche. C’est le plus compliqué, mais on a toujours assez (de joueurs) pour gagner un match », juge-t-il, y compris, selon lui, lorsque LeBron James ne joue pas.

Anthony Davis ajoute : « On doit continuer à avancer. 40 matchs, 42 restants… On doit faire quelque chose sur les prochains matchs, cinq ou six matchs à domicile (ndlr : Thunder, Mavs, Nets et Blazers), ce sera une série importante pour nous. »

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NOP 64 29 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NOP 67 35 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NOP 68 36 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NOP 61 36 49.3 32.4 75.8 2.1 8.2 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.1 24.3 2016-17 NOP 75 36 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NOP 75 36 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NOP 56 33 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 38 36 55.1 33.3 81.0 3.1 9.0 12.1 3.5 2.6 1.2 2.3 2.6 25.1 Total 698 35 52.1 30.1 79.4 2.6 7.9 10.5 2.4 2.4 1.3 2.0 2.3 24.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.