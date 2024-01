Victor Wembanyama : « Je ne suis pas un joueur conventionnel »

Pour les amateurs de stats inutiles, Victor Wembanyama est devenu cette nuit le premier joueur de l’histoire de la NBA à cumuler au moins 25 points, 10 rebonds et 2 contres en moins de 20 minutes. Alors que son temps de jeu est déjà limité, le Français n’a effectivement pas atteint les 20 minutes face aux Hornets. Ce qui ne l’a pas empêché de dominer la rencontre avec de l’adresse, des courses et de l’intimidation. Clairement, les automatismes sont bien meilleurs avec ses coéquipiers, et les alley-oop s’enchaînent.

« Evidemment, j’ai entendu les critiques mais cela n’a jamais été proche de la réalité » réagit « Wemby » à propos des critiques sur son utilisation. « Il n’y a pas de quoi s’inquiéter. Je ne suis pas un joueur conventionnel. J’ai eu besoin de temps pour comprendre comment je veux jouer et comment je dois jouer pour l’équipe. J’imagine que tout le monde a eu besoin de temps pour comprendre comment jouer avec moi. »

Les 31 passes décisives dans ce succès face aux Hornets sont le signe qu’il y a effectivement du mieux. « On dirait qu’ils commencent à comprendre comment jouer ensemble » observe Gregg Popovich.

Pour Wemby, chaque match envoie un message

Replacé d’abord au poste de pivot, puis au coeur de la création du jeu, Wembanyama enchaîne les grosses performances. En janvier, il tourne à 21,8 points, 9,5 rebonds, 3,8 passes et 3.5 contres de moyenne. En… moins de 25 minutes ! Pour lui, chaque match est une manière d’envoyer un message, et il en est déjà à 17 double-double cette saison.

« Je ne parle pas pour rien. J’essaie me concentrer sur chaque match. Chaque fois que j’entre sur le terrain, je garde mes objectifs à l’esprit, chaque fois que je dunke, je garde mes objectifs à l’esprit. J’ai juste cette énergie en moi qui va me pousser à gagner ».

Un journaliste lui demande alors quels sont les objectifs dont il parle. « Des objectifs évidents, mais le plus important est de gagner un titre un jour, et ça commence par les efforts d’aujourd’hui. »

Malheureusement pour Wembanyama, il n’aura pas la possibilité d’envoyer un nouveau message ce samedi puisque les Spurs ont confirmé qu’ils étaient privés de « back-to-back » et donc de la rencontre face aux Bulls. Gregg Popovich assure que ces restrictions pourraient sauter la semaine prochaine, après une nouvelle évaluation de la cheville du Français. Ce qui pourrait lui permettre de jouer face à son pote Bilal Coulibaly. Il l’espère, comme il l’a soufflé à notre correspondant à San Antonio.

🎙️ Victor Wembanyama sur le back to back de la semaine prochaine : « Égoïstement, j’aimerais affronter Bilal (Coulibay) mais je ferai ce qu'on me dit », avance-t-il. Avant d'avancer d'un air malicieux : « Mais on ne sait jamais, je pourrais peut-être jouer les deux matchs ». — Théo Quintard (@TheoQuintard) January 13, 2024

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 32 29 44.7 28.8 79.6 2.1 8.1 10.2 3.1 2.3 1.2 3.1 3.2 19.2 Total 32 29 44.7 28.8 79.6 2.1 8.1 10.2 3.1 2.3 1.2 3.1 3.2 19.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.