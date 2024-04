Le MVP de la nuit | Une sortie royale pour Tobias Harris

On ne sait pas à quand remonte la dernière fois que les spectateurs du Wells Fargo Center ont scandé le nom de Tobias Harris. « C’était sympa d’entendre les chants du public », apprécie l’ailier-fort des Sixers qui avait de quoi être célébré par les fans locaux pour sa prestation face aux Kings.

Le joueur de 31 ans n’a pas toujours su assumer son statut de cadre offensif des Sixers cette saison lors de matchs manqués par leur leader, Joel Embiid. Cette nuit, dans ce contexte, il a su élever son niveau de jeu en inscrivant 14 points dès le premier quart-temps, son meilleur total de l’année sur une période de 12 minutes.

Tir à 3-points en première intention en transition, pénétration terminée en dunk avec la faute… Tobias Harris a affiché un niveau de confiance élevé tout au long de la soirée. Si bien que les Kings ont dû s’adapter en arrêtant les prises à deux sur Tyrese Maxey, ce qui a permis à ce dernier de se libérer.

Son record avec les Sixers

Alors que l’écart était fait dans le quatrième quart-temps, Tobias Harris a continué de shooter pour atteindre 37 unités (14/25 aux tirs dont 3/7 de loin), 7 rebonds, 3 passes et 3 interceptions. Son plus gros total de points en six saisons à Philadelphie et sa meilleure performance depuis une sortie à 39 points avec les Clippers fin 2018.

« J’aurais aimé que le match soit plus serré, car j’aurais probablement atteint les 40 points ! », en rigole l’intéressé qui sortait d’un match à 32 points face à Atlanta. Marquer 30 points ou plus deux matchs de suite ? C’est carrément une première en carrière pour l’ancien du Magic, des Pistons et des Clippers !

Sa prestation de cette nuit est d’autant plus notable qu’il s’est chargé de défendre sur Domantas Sabonis (seulement 14 points à 6/10) en face. « Il a joué dur des deux côtés du terrain, c’était bon pour lui de résister. Mais (à la pause) je lui ai dit d’oublier la première mi-temps (ndlr : 23 points inscrits) et de se préparer à recommencer. Je trouve qu’il a fait du bon boulot », salue Nick Nurse.

« Personnellement, c’est important de faire un gros match comme ça, d’un point de vue confiance, préparation… Au-delà de ça, la façon dont on a joué ce soir pour l’emporter, tout le monde s’est montré efficace et a aidé. C’est ce dont on avait besoin de la part du groupe. Ce genre d’énergie des autres, qui m’ont poussé à continuer, cela signifie plus que tout. J’adore jouer avec ce groupe de joueurs », s’enthousiasme le héros de la soirée.

Tobias Harris Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 MIL 42 11 46.7 26.1 81.5 0.7 1.7 2.4 0.5 1.1 0.3 0.7 0.2 5.0 2012-13 * All Teams 55 24 45.5 31.5 75.2 1.3 3.9 5.2 1.3 2.2 0.6 1.2 0.8 11.0 2012-13 * MIL 28 12 46.1 33.3 88.5 0.6 1.4 2.0 0.5 1.1 0.3 0.6 0.3 4.9 2012-13 * ORL 27 36 45.3 31.0 72.1 2.1 6.4 8.5 2.1 3.3 0.9 1.8 1.4 17.3 2013-14 ORL 61 30 46.4 25.4 80.7 1.4 5.5 7.0 1.3 2.3 0.7 1.3 0.4 14.6 2014-15 ORL 68 35 46.6 36.4 78.8 1.1 5.3 6.3 1.8 2.0 1.0 1.7 0.5 17.1 2015-16 * All Teams 76 33 46.9 33.5 83.1 1.3 5.5 6.7 2.2 2.0 0.9 1.4 0.5 14.7 2015-16 * ORL 49 33 46.4 31.1 78.4 1.5 5.5 7.0 2.0 1.9 1.0 1.6 0.6 13.7 2015-16 * DET 27 34 47.7 37.5 91.1 0.9 5.3 6.2 2.6 2.3 0.7 1.1 0.4 16.6 2016-17 DET 82 31 48.0 34.6 84.1 0.8 4.3 5.1 1.7 1.6 0.7 1.2 0.5 16.1 2017-18 * All Teams 80 33 46.0 41.1 82.9 0.7 4.7 5.5 2.4 2.1 0.9 1.3 0.4 18.6 2017-18 * DET 48 33 45.1 40.9 84.6 0.8 4.3 5.1 2.0 1.9 0.7 1.1 0.3 18.1 2017-18 * LAC 32 35 47.3 41.4 80.0 0.7 5.3 6.0 3.1 2.3 1.2 1.7 0.6 19.3 2018-19 * All Teams 82 35 48.7 39.7 86.6 0.8 7.0 7.9 2.8 2.2 0.6 1.8 0.5 20.1 2018-19 * LAC 55 35 49.6 43.4 87.7 0.7 7.2 7.9 2.7 2.2 0.7 2.0 0.4 21.0 2018-19 * PHL 27 35 46.9 32.6 84.1 1.2 6.7 7.9 2.9 2.3 0.4 1.6 0.5 18.2 2019-20 PHL 72 34 47.1 36.7 80.6 1.0 5.9 6.9 3.2 2.3 0.7 1.4 0.6 19.6 2020-21 PHL 62 33 51.2 39.4 89.2 1.0 5.8 6.8 3.6 1.9 0.9 1.7 0.8 19.5 2021-22 PHL 73 35 48.2 36.7 84.2 1.1 5.7 6.8 3.5 2.3 0.6 1.6 0.6 17.2 2022-23 PHL 74 33 50.1 38.9 87.6 0.9 4.8 5.7 2.5 2.0 0.9 1.2 0.5 14.7 2023-24 PHL 70 34 48.7 35.3 87.8 1.1 5.3 6.5 3.1 1.6 1.0 1.3 0.7 17.2 Total 897 32 47.8 36.8 83.5 1.0 5.2 6.2 2.4 2.0 0.8 1.4 0.5 16.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.