À cause d’une cheville fragile, Victor Wembanyama a vu son temps de jeu être limité à 25 minutes, et il est privé de « back-to-back ». Fin décembre, le pivot des Spurs avait ainsi manqué une rencontre face aux Blazers, et même s’il « se sent super bien« , son staff estime qu’il n’est pas prudent qu’il joue deux soirs de suite.

Selon notre correspondant à San Antonio, il sera en tenue ce soir face aux Hornets, et restera assis le lendemain. Gregg Popovich avait prévenu que ces restrictions seraient appliquées pendant 15 jours, et tant que le staff médical ne donnera pas son feu vert, ça restera comme ça.

Victor Wembanyama, après son triple double à Détroit, sera bel et bien de la partie contre les Hornets ce vendredi soir mais ne jouera pas les Bulls le lendemain. Toujours en "load management" aux Spurs. — Théo Quintard (@TheoQuintard) January 12, 2024

Mais le Français va très rapidement passer des tests pour que ces restrictions soient levées, et il est d’autant plus impatient que l’équipe montre un meilleur visage.

« C’est quelque chose qu’on surveille tous les jours, et la restriction de minutes peut être désactivée comme ça, du jour au lendemain (d’un claquement de doigts) », assure Victor Wembanyama. « Je connais l’état de mon physique, mais j’espère que lorsque je recevrai mon traitement demain ou après-demain, nous pourrons parler de limiter ses restrictions ou de la supprimer. »