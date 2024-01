Même si leurs relations se sont un peu réchauffées ces derniers temps, le divorce entre Carmelo Anthony et les Nuggets fut douloureux. Pas sûr donc que la franchise du Colorado retire un jour le numéro 15 de « Melo », surtout que c’est désormais le numéro de… Nikola Jokic. Un petit détail qui reste toujours en travers de la gorge du retraité.

« C’était une manœuvre mesquine », explique Carmelo Anthony dans le podcast « 7 PM in Brooklyn ». « Ce n’était pas, genre : ‘Oh, tu as le choix entre plusieurs numéros’. C’était : ‘Tiens, prends le 15’. »

Pour le triple champion olympique (2008, 2012 et 2016), c’était un moyen pour Denver d’effacer son passage.

« Je me suis dit : ‘Merde, qu’est-ce qu’il se passe ? Le 15 ?’ Maintenant, réfléchissez, c’est à cause du récit qu’ils ont diffusé. ‘Il voulait partir. Il voulait s’en aller’. Nah. Mais pourquoi me manquer de respect en lui proposant ce numéro ? Le manque de respect dont vous avez fait preuve en offrant ce numéro m’a montré que vous vouliez juste effacer tout ce qui s’est passé avant. Alors oui, qu’ils aillent tous se faire voir. En faisant ça, vous m’humiliez devant le monde entier. Ok. Moi, je n’ai jamais rien dit de mal sur vous ».

Visiblement, Carmelo Anthony ne sait pas que le 15 était le numéro de Nikola Jokic en Europe, qu’il portait depuis ses débuts, car c’était le plus grand numéro du jeu de maillots de son équipe de jeunes.

« Je n’en sais rien (sur pourquoi Nikola Jokic a pris le numéro 15). Il a peut-être voulu le porter pour me rendre hommage », imagine-t-il. « Mais ce que je crois, c’est qu’ils lui en ont donné 15 pour essayer d’effacer ce que j’ai fait … La seule chose que je sais, c’est que je suis persuadé que cela a été fait à dessein. C’était une gifle ».

Une gifle à retardement car Carmelo Anthony a quitté les Rocheuses en février 2011, et Nikola Jokic n’a récupéré son numéro que quatre ans et demi plus tard, suite à son arrivée dans le Colorado en 2015.

La vraie gifle, c’est peut-être que les Nuggets avaient déjà donné le numéro 15 à Anthony Randolph en 2013…