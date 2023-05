Les Nuggets tendent la main à Carmelo Anthony

Dans le flot des messages reçus par Carmelo Anthony, après l’annonce de sa retraite, afin de le féliciter pour sa belle carrière, celui des Nuggets n’est pas passé inaperçu. « Merci pour les innombrables souvenirs à Denver. Félicitations pour ta carrière de Hall of Famer », pouvait-on lire sur Twitter.

Déjà parce que la franchise a le vent dans le dos avec sa qualification pour les Finals. Ensuite parce que le passé entre Denver et Carmelo Anthony est compliqué depuis le transfert de l’ailier vers New York en février 2011.

De bons souvenirs malgré tout

Les années suivantes, avec le maillot des Knicks comme avec celui des Blazers, dès que Melo venait à Denver, il était hué par les spectateurs de la Ball Arena. Maintenant qu’il est à la retraite et que les Nuggets vivent une saison historique, n’est-ce pas le parfait moment pour ranger ce malheureux épisode de 2011 dans un coin ?

« On est toujours ouvert avec nos anciens joueurs », assure Josh Kroenke, propriétaire de la franchise, pour Andscape. « C’est encore frais puisqu’il vient de prendre sa retraite et, de notre côté, on est concentré sur autre chose. Mais on adore Carmelo et on a une excellente relation. J’aimerais que, un moment ou un autre, il revienne à Denver. Avec les fans, l’histoire ne s’est pas terminée comme on l’aurait voulu ou espéré. Néanmoins, on doit se souvenir du positif car il a apporté énormément de bonnes choses ici. Il fut un joueur comme on n’en avait pas vu à Denver depuis un moment. Les années avec Carmelo doivent rester dans les mémoires. »

Michael Malone est d’accord avec Josh Kroenke et tend la main au troisième choix de la Draft 2003.

« Carmelo est encore très aimé à Denver », asure le coach des finalistes 2023. « Il a porté ce maillot des Nuggets avec fierté, en réalisant de superbes choses, comme avec d’autres maillots durant sa magnifique carrière. Il sera toujours le bienvenu pour revenir. On l’aimerait l’avoir près de nous. Nugget un jour, Nugget toujours. »

Aura-t-il son numéro 15, désormais en possession de Nikola Jokic, retiré ?

Depuis l’annonce de Carmelo Anthony, la question du maillot retiré est rapidement revenue sur le devant de la scène. Déjà parce que, et c’est une preuve que les Nuggets n’avaient pas digéré son transfert vers New York, son numéro 15 avait rapidement été redonné après son départ alors qu’il est de coutume de ne pas laisser disponible le numéro d’un grand joueur de sa franchise, pour justement pouvoir le retirer dans le futur.

Ensuite, parce que le joueur qui a récupéré le #15, après Anthony Randolph de 2013 à 2014, n’est autre que Nikola Jokic ! Le pivot serbe est double MVP et vient de porter les Nuggets vers les premières Finals de leur histoire. Il est déjà le meilleur joueur de l’histoire de la franchise et son numéro sera évidemment retiré.

La franchise peut-elle donc trouver une solution en retirant deux #15 ? Ça ne semble pas évident, mais pas impossible non plus puisque les Lakers ont bien retiré deux numéros à Kobe Bryant (#8 et #24), quand Michael Jordan a son célèbre #23 au plafond de la salle du Heat alors qu’il n’a jamais porté le maillot de Miami…

« J’espère qu’ils pourront retirer les deux maillots, celui de Nikola et celui de Carmelo », répond déjà Jeff Green. « Je pense que ça peut être fait, j’espère qu’ils trouveront une façon de le faire et ce serait mérité vu ce qu’il a fait pour la franchise. Melo a placé les Nuggets sur la carte. »

