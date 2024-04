Jalen Williams continue de monter en puissance

Où s’arrêtera Jalen Williams ? Car le très solide sophomore d’Oklahoma City gagne en épaisseur de semaine en semaine. Cette nuit, à Miami, il a ainsi frôlé le triple-double pour le deuxième match de suite, avec 19 points à 8/15 au tir, 12 passes décisives (record en carrière) et 9 rebonds.

Sur les cinq matchs de janvier, l’ancien de Santa Clara tourne ainsi à 19.4 points, 5.0 rebonds et 6.8 passes décisives de moyenne, à 67% de réussite au tir dont 64% à 3-points. Il progresse ainsi de mois en mois, passant de 15.5 points en octobre, puis 17.9 points en novembre et 18.8 points en décembre. Sans compter qu’il améliore ses pourcentages au shoot, de 48% en octobre à 52% en novembre puis 53% en décembre…

Face à Miami, il a confirmé que son duo avec Chet Holmgren prenait sérieusement forme, perforant la défense et envoyant son compère plusieurs fois au alley-oop pour prendre à revers la défense un peu trop haute du Heat.

« Il y a un bon dialogue pendant le match » explique ainsi Jalen Williams au sujet de son intérieur. « Chet est vraiment un joueur très intelligent. On peut parler des choses qu’il voit et des choses que je vois. Et puis j’ai juste à lui envoyer des ballons plus près du cercle, et il est capable de les mettre dedans. »

Les deux hommes étaient ainsi au coeur des deux gros coups d’accélérateur d’Oklahoma City, qui ont mis KO le Heat. Deux séquences où le Thunder a serré les rangs, alors que l’équipe s’est relâchée ces derniers temps.

« Ça se résume à jouer dur », conclut Jalen Williams. « Nous avons rattrapé les erreurs commises. Nous nous sommes un peu éloignés de nos objectifs dans cette grande période (un « road trip » débuté par deux défaites à Atlanta et Brooklyn), mais les deux derniers matches nous ont permis de nous remettre sur la bonne voie. »