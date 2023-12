Jalen Williams et Chet Holmgren, un duo qui prend forme

Avec ses 36 points, 8 passes et 7 rebonds, Shai Gilgeous-Alexander a été à son niveau face aux Knicks. Mais pour l’accompagner, Jalen Williams a établi son record en carrière, avec 36 points également, à 13/17 dont 5/5 de loin !

« Il se sent de plus en plus à l’aise, chaque match, chaque semaine, avec les répétitions qu’il fait », explique Shai Gilgeous-Alexander au sujet de son coéquipier. « Le plus important pour lui, c’est qu’il soit agressif, si tôt dans sa carrière. Il commence à vraiment s’y mettre et à faire confiance à son travail. »

Permettre à Shai Gilgeous-Alexander de se reposer

Alors que Josh Giddey a perdu de son influence dans le jeu d’OKC, l’Australien n’ayant notamment pas suffisamment progressé au niveau du shoot, Jalen Williams a lui déjà fait un bond dans le domaine, son adresse extérieure étant notamment passée de 35% la saison passée, à 42% sur ce début de campagne…

Surtout, en s’imposant comme un deuxième créateur fiable derrière Shai Gilgeous-Alexander, il permet au Canadien de se reposer, notamment au début du quatrième quart-temps, quand il évolue aux côtés de Chet Holmgren.

« Nous nous faisons beaucoup plus confiance que plus tôt dans l’année », explique l’ailier au sujet de son pivot, auteur de son côté de 22 points, 5 rebonds et 4 contres.

Mark Daigneault a ainsi continué de se fier au duo pour gérer le jeu du Thunder lorsque SGA soufflait sur le banc, même si les résultats n’étaient pas forcément probants depuis le début de la saison.

« Je leur tire mon chapeau parce qu’il y a eu une série de matchs où nous étions vraiment dominés durant ces minutes – au début du quatrième quart-temps, ou au début du deuxième quart-temps (quand Shai Gilgeous-Alexander se repose) », confesse le coach. « Nous avons essayé beaucoup de choses différentes, mais ils étaient les dénominateurs communs. »

Un duo qui progresse

C’est surtout au début du quatrième quart-temps que le duo Williams/Holmgren a bien fonctionné face à New York. Car alors que le Thunder ne pointait qu’à +4 (93-89) au début du dernier round, et que les minutes sans Shai Gilgeous-Alexander auraient pu être dangereuses, les deux jeunes compères ont permis à leur leader de se reposer.

Et de revenir, cinq minutes plus tard, avec un écart à +7 (106-97) pour bien lancer le « money-time » du match.

À l’image de ce contre de Chet Holmgren sur Julius Randle, ponctué sur la contre-attaque d’un 3-points de Jalen Williams, les qualités de deux joueurs commencent à se compléter et à se tirer vers le haut mutuellement.

« Ils ont fait un excellent travail de communication à travers cela », conclut Mark Daigneault. « Pour construire une synergie ensemble et incorporer les autres gars – car le jeu ne se limite pas à deux joueurs. Je pense qu’ils ont vraiment assumé cela, et ils en ont fait un bon exemple, car les choses ne seront pas toujours parfaites. »