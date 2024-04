Erik Spoelstra, le garant de la culture du Heat

À 53 ans, et après 15 ans à la tête du Heat, Erik Spoelstra est entré dans l’histoire du sport américain en paraphant un contrat de 120 millions de dollars sur huit ans ! C’est le plus gros contrat jamais signé par un coach dans le sport US, et c’est une belle récompense pour celui qui avait rejoint la franchise de Miami comme « coordinateur de la vidéo » en 1995.

Pour l’instant, le Heat ne s’est pas exprimé officiellement sur cette prolongation de contrat, mais Erik Spoelstra a réagi avant la rencontre face au Thunder, et il a partagé sa reconnaissance de faire partie d’une franchise aussi stable.

« C’est une grande leçon d’humilité que de pouvoir bénéficier d’une telle stabilité et, pour le personnel, de pouvoir envisager l’avenir avec sérénité », a confié le coach du Heat mercredi. « Toutes les franchises du sport professionnel parlent de stabilité, de famille, de cohérence et de continuité, tout le monde en parle. Mais très peu d’entre elles les mettent en œuvre. C’est pour cette raison que je suis incroyablement reconnaissant envers la famille Arison, Micky et Nick, et le GM Andy Elisburg. Et puis il y a ma relation avec Pat Riley, le président du Heat. À l’exception de mes parents, c’est le plus grand mentor que j’aie jamais eu dans ma vie. »

La culture du Heat dans le sang

Ce nouveau contrat le lie au Heat jusqu’à 2032. Il aura alors 61 ans, et ce sera sa 24e saison comme entraîneur ! « Je reste très modeste vis-à-vis de ça » poursuit-il. « Je me considère toujours comme un jeune dans cette profession. Quand on commence à me dire que j’aurais alors 60 ans, je me demande de qui on parle… Je ne me suis pas projeté aussi loin ».

Comme Gregg Popovich aux Spurs, Erik Spoelstra se considère comme le gardien et le passeur d’une culture.

« Dans ce métier, on a envie de travailler avec des gens formidables et bien intentionnés. Il y aura des hauts et des bas dans ce métier. Nous aimons essayer de faire des choses singulières, mais nous aimons aussi être ensemble » rappelle Erik Spoelstra. « Nous avons connu des périodes et des années difficiles, et c’est à ce moment-là que nous nous sommes le plus soutenus les uns les autres. J’ai grandi dans le milieu de la NBA, je sais donc à quel point c’est unique et c’est pourquoi je me sens investi d’une grande responsabilité, celle d’être le gardien de cette culture aujourd’hui et pour l’avenir. C’est une responsabilité unique que j’ai dans le sang ».