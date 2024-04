Stephen Curry : « Franchement, je me hue moi-même et je siffle notre équipe dans ma tête »

Alors qu’ils étaient impatients de jouer sept matches de suite au Chase Center pour s’installer dans le Top 8 à l’Ouest, les Warriors vivent une période cauchemar. Déjà humiliés par les Raptors dimanche, les coéquipiers de Stephen Curry ont touché le fond cette nuit avec une défaite de 36 points face aux Pelicans. Comme face à Toronto, les joueurs de Steve Kerr ont été sifflés par leur propre public !

« Je ne sais même pas quoi en penser car je ne veux pas être prisonnier de ce moment, et en prendre conscience, mais il est évident qu’on est en difficulté » témoigne Stephen Curry. « Il n’y a pas vraiment de quoi se réjouir, et les encouragements sont devenus des huées. Je ne le prends pas par-dessus la jambe. Franchement, je me hue moi-même et je siffle notre équipe dans ma tête vu notre manière de jouer. C’est comme ça, les fans vont réagir comme ils le veulent. C’est à nous de leur donner des raisons de se réjouir et nous ne l’avons pas fait ».

« Vu comme on joue, c’est mérité. On ne peut pas leur en vouloir »

Sur ces sept matches à domicile, le bilan comptable est terrible : 2 victoires – 5 défaites ! Les Warriors ont plongé dans le négatif et pointent à la 12e place de leur conférence !

« C’est dommage, mais vu comme on joue, c’est mérité. On ne peut pas leur en vouloir », réagit Kevon Looney. « Les fans mettent la barre très haut et nous avons mis la barre très haut ici, et on se doit d’être compétitifs quand on entre sur le terrain. Nous avons le talent et les éléments pour être meilleurs et nous devons le montrer. On s’en rapprochait et, maintenant, nous glissons un peu… Alors nous devons nous recentrer et nous regrouper et essayer de nous ressaisir ».

Quant à Klay Thompson, il assure qu’il se moque de tout ça, et que les sifflets ne lui font ni chaud, ni froid. « Je m’en fous… On est censé perdre le sommeil à cause de ça ? »

À défaut de sommeil, les Warriors perdent beaucoup de crédit auprès de leur public, et surtout du terrain dans la course aux playoffs.