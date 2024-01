Kevin Durant n’en peut vraiment plus des rumeurs à son sujet…

Moins d’un an après avoir forcé son départ des Nets, le nom de Kevin Durant s’est déjà retrouvé dans des rumeurs de transfert courant décembre, ESPN ayant ainsi fait état d’une possible « frustration » de l’ailier des Suns.

En cause : les résultats mitigés de l’équipe (19-18, 9e place à l’Ouest) qui seraient engendrés, notamment, par un « supporting cast » défaillant et les pépins physiques de Bradley Beal (24 matchs ratés)…

« Je ne veux pas être transféré » assurait néanmoins « KD » en début de semaine, en référence à ces bruits de couloir apparus autour de Noël. « Je ne suis pas frustré parce que Brad était blessé ou à cause des role players de l’effectif. Ces conneries étaient idiotes et insignifiantes pour moi. »

« Beaucoup de personnes essaient de lire à travers mon langage corporel au lieu de me demander directement les choses, ce que je pense… »

Puis Kevin Durant de s’interroger : « Quand on perd un match, vous pensez que je suis censé être content ? Je ne suis pas frustré par cette situation. Je peux l’être sur le moment, sur une mauvaise action ou sur une période plus délicate, mais non, ce n’est pas le cas, j’apprécie [ma situation]. »

D’autant que le joueur de Phoenix dit réussir à trouver du bon dans le mauvais démarrage de son équipe.

« J’apprécie presque que nous traversions des difficultés, parce que nous pouvons en tirer des leçons et aller de l’avant à partir de là » affirme-t-il à ce sujet. « Bien sûr, je n’aime pas cela, mais j’aime tirer du positif dans la victoire et, plus nous regardons de vidéos, plus nous en retirons de la fierté. Plus c’est difficile, plus nous deviendrons meilleurs. Voilà ma mentalité. »

Désireux de « ne même pas parler de frustration » pour éviter toute surinterprétation, Kevin Durant n’en avait toutefois pas fini avec ceux qui propagent des rumeurs car, au-delà de ne pas s’attarder sur les commentaires d’observateurs comme Brandon Jennings, il n’apprécie pas que l’on puisse parler en son nom.

« Ces quelques jours-là étaient tellement ridicules pour moi, puisqu’il ne s’agissait que de spéculations par rapport à ce que je pourrais penser au vu de mon langage corporel, du fait que je ne souris pas suffisamment… » explique ainsi le MVP 2014. « Il n’y avait pas de problème, pourtant. Ce n’était qu’un match [contre Dallas, ndlr], mais tout le monde avait besoin d’écrire quelque chose avant Noël. […] Beaucoup de personnes essaient de lire à travers mon langage corporel au lieu de me demander directement les choses, ce que je pense… Peut-être que j’étais juste en colère contre moi-même [à ce moment-là]. »

« Pourquoi est-ce que l’on essaie sans cesse de créer des polémiques autour de moi, sans raison ? »

Toujours à fond dans le projet des Suns, l’incompris Kevin Durant sait pourtant qu’une partie du microcosme NBA fait des polémiques son fond de commerce et qu’il est l’une de ses cibles privilégiées…

« Pourquoi est-ce que l’on essaie sans cesse de créer des polémiques autour de moi, sans raison ? » se demande-t-il, aujourd’hui encore. « Pourquoi est-ce que l’on essaie de rendre ma vie misérable ? C’est la question que je me pose, car il n’y en a pas besoin. Parlons simplement de ce que je perçois sur le terrain, car les fans veulent savoir comment je pense en tant que joueur. »

Et Kevin Durant de regretter, de nouveau, l’image qui est dépeinte de lui sur les réseaux sociaux ou dans la presse : « Personne ne veut me considérer parmi les grands, on préfère plutôt m’appeler par d’autres noms : instable, misérable, mauvais coéquipier… Mais c’est ce qui va faire gagner de l’argent à ceux qui rédigent les articles, ils ne peuvent pas se contenter d’un : ‘KD est un étudiant du jeu’ ou ‘C’est un super coéquipier’ ou ‘Il adore le basket’. Personne ne veut entendre ce genre de conneries quand ça me concerne… »

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.2 2010-11 OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.2 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.2 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.7 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 6.0 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 1.0 29.9 2022-23 * All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHX 30 37 52.5 47.4 87.5 0.4 6.0 6.4 5.9 1.8 0.8 3.3 1.1 29.6 Total 1016 37 50.0 38.7 88.5 0.7 6.4 7.0 4.4 1.9 1.1 3.2 1.1 27.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.