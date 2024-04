Ja Morant demande aux Grizzlies de continuer à se battre

Une suspension de 25 matchs, 9 rencontres disputées et une opération de l’épaule qui met fin à sa saison. La campagne 2023/24 de Ja Morant restera marquée par la frustration et les regrets à Memphis.

Mardi matin, le All-Star s’est ainsi adressé à ses coéquipiers, en amont de la rencontre face aux Mavericks.

Le message de Ja Morant, ému au moment de parler à ses camarades ? « Il nous a dit de rester concentrés et de continuer à nous battre » rapporte Desmond Bane, très bon dans la foulée pour faire tomber Dallas.

« Tout le monde a de la peine pour Ja », explique Taylor Jenkins, l’entraîneur du Tennessee. « Ils savent à quel point il a travaillé cette saison et ce qu’il a fait depuis son retour, ces deux dernières semaines. Ils se soucient les uns des autres, et ils se soucient également de Ja. Évidemment, ils savent aussi à quel point il tient à eux et combien il les a soutenus, même lorsqu’il était absent lors des 25 premiers matches. »

Préparer l’année prochaine

Pour Jaren Jackson Jr, les Grizzlies, qui devaient déjà faire sans leur pivot titulaire, Steven Adams, cette saison, ne peuvent pas faire grand-chose. Si ce n’est soutenir leur meneur de jeu.

« On va juste être là pour notre frère. Il n’y a pas de recette miracle. On sera là pour lui. Il a un excellent système de soutien autour de lui. Son cercle proche est restreint, donc il va être génial ».

Quant aux Grizzlies, actuellement à la 13e place de l’Ouest (14 victoires – 23 défaites), ils vont donc suivre les conseils de leur leader, et continuer de se battre.

« Nous allons nous battre. C’est tout ce que nous pouvons faire », conclut Marcus Smart. « C’est ce que nous savons faire. Nous allons nous battre jusqu’à ce que nous ne puissions plus le faire. Et c’est tout ce qu’on peut demander : se battre jusqu’à la fin, parce que nous avons compris qu’en début de saison, les chances étaient contre nous et que des choses ont affecté notre équipe. Nous avons compris que ce n’était peut-être pas une année avec de grandes attentes pour nous, mais c’est une année pour nous préparer de la bonne façon pour l’année prochaine ».