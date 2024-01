La Nike Zoom GT Cut 3 en approche

En avril 2021, Nike dévoilait un grand projet baptisé Nike GT (pour « Greater Than ») en proposant trois chaussures dédiées à la pratique du basket et censées pouvoir satisfaire tous les profils : la Cut pour commencer, la Run et la Jump. Plébiscitée par le grand public (et par les joueurs), la « Cut » va être la première a bénéficier d’un troisième modèle dont la sortie était prévue pour hier su le sol nord-américain.

Le design et la coupe, plus basse, ont été repensés et la tige est complété par des câbles Flywire pour un meilleur maintien à l’avant du pied et des parois en TPU. Mais la grande nouveauté de la Nike GT Cut 3, qui est aussi plus légère, réside dans sa semelle intermédiaire qui sera composée d’une toute nouvelle mousse pour une chaussure de basket, la Zoom X. Sur ce premier coloris, on part sur du blanc et orange avec des finitions en gris. De nombreux autres coloris devraient rapidement suivre.

À noter que la Nike GT Cut 3 est annoncée à 190 dollars.

(Via SneakerNews)