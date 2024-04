Dejounte Murray ciblé par… les Spurs ?

On le sait : comme les Hawks ne semblent pas convaincus par l’association entre Trae Young et Dejounte Murray, ils pourraient en profiter pour se séparer de ce dernier prochainement. Suivi notamment par les Knicks et les Lakers, « DJ » figurerait également sur les tablettes des Spurs, son ancienne équipe.

C’est ce qu’annonce Shams Charania, alors que Dejounte Murray est éligible à un transfert depuis aujourd’hui. Reste à savoir si les dirigeants de San Antonio sont réellement prêts à accélérer leur processus de reconstruction en récupérant le lourd contrat du meneur d’Atlanta (120 millions de dollars, étalés sur quatre ans à partir de la saison prochaine) et s’il est, surtout, le profil à même de faire passer un cap aux hommes de Gregg Popovich.

Le meneur pour alimenter Victor Wembanyama ?

On se souvient que Dejounte Murray s’était révélé chez les Spurs, signant la meilleure campagne de sa carrière en 2021/22 : 21.1 points, 9.2 passes, 8.3 rebonds et 2.0 interceptions. Désormais, il ne serait plus la tête d’affiche de la franchise texane, car Victor Wembanyama et Devin Vassell sont appelés à incarner l’avenir de celle-ci.

En termes de monnaie d’échange, San Antonio peut ainsi potentiellement offrir aux Hawks des joueurs comme Keldon Johnson, Doug McDermott, Devonte’ Graham, voire Cedi Osman. Sans parler d’éventuels choix de Draft…

Dejounte Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 SAN 38 9 43.1 39.1 70.0 0.2 1.0 1.1 1.3 0.8 0.2 1.0 0.2 3.4 2017-18 SAN 81 22 44.3 26.5 70.9 1.4 4.3 5.7 2.9 1.9 1.2 1.7 0.4 8.1 2019-20 SAN 66 26 46.2 36.9 79.8 1.1 4.8 5.8 4.1 2.2 1.7 1.9 0.3 10.9 2020-21 SAN 67 32 45.3 31.7 79.1 0.9 6.2 7.1 5.4 2.0 1.5 1.8 0.1 15.7 2021-22 SAN 68 35 46.2 32.7 79.4 1.2 7.1 8.3 9.2 2.0 2.0 2.7 0.3 21.2 2022-23 ATL 74 36 46.4 34.4 83.2 0.7 4.5 5.3 6.1 1.4 1.5 2.2 0.3 20.5 2023-24 ATL 77 36 45.6 35.9 79.5 0.8 4.6 5.4 6.5 1.8 1.4 2.6 0.3 22.4 Total 471 29 45.7 34.3 78.7 0.9 4.9 5.8 5.3 1.8 1.4 2.0 0.3 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.