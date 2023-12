Les Lakers en embuscade si Dejounte Murray venait à quitter Atlanta

Même s’il fait ses statistiques, Dejounte Murray n’a pas changé le visage des Hawks. Atlanta reste une équipe très moyenne, bloquée dans le ventre mou de la ligue. Comme son association avec Trae Young ne fait pas des merveilles, la franchise pourrait-elle être tentée de s’en séparer ?

D’après Marc Stein, les dirigeants vont se renseigner et observer le marché concernant l’ancien des Spurs, qui pourra être transféré seulement à partir du 9 janvier puisqu’il a signé une prolongation l’été dernier (120 millions de dollars sur quatre ans).

Encore un joueur de Klutch Sports aux Lakers ?

On sait déjà que les Knicks sont intéressés, même si son agent Rich Paul a du mal à travailler avec la franchise de New York et avec Leon Rose et Williams Wesley, des anciens de l’agence CAA, concurrente de Klutch Sports.

En revanche, il n’a aucun mal à traiter avec les Lakers puisqu’il s’occupe déjà de LeBron James et Anthony Davis. Et ça tombe bien car la franchise de Los Angeles, selon Shams Charania, aurait un œil sur Dejounte Murray s’il venait à être disponible.

Darvin Ham vient de tester un cinq majeur sans meneur de jeu, pour être plus physique en défense mais aussi parce que D’Angelo Russell ne donne pas toujours satisfaction à la mène. L’arrivée de Dejounte Murray pourrait ainsi régler plus de problèmes (et serait plus avantageuse économiquement) que celle de Zach LaVine, lui aussi chez Klutch Sports et qui espère rejoindre Los Angeles.

Dejounte Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 SAN 38 9 43.1 39.1 70.0 0.2 1.0 1.1 1.3 0.8 0.2 1.0 0.2 3.4 2017-18 SAN 81 22 44.3 26.5 70.9 1.4 4.3 5.7 2.9 1.9 1.2 1.7 0.4 8.1 2019-20 SAN 66 26 46.2 36.9 79.8 1.1 4.8 5.8 4.1 2.2 1.7 1.9 0.3 10.9 2020-21 SAN 67 32 45.3 31.7 79.1 0.9 6.2 7.1 5.4 2.0 1.5 1.8 0.1 15.7 2021-22 SAN 68 35 46.2 32.7 79.4 1.2 7.1 8.3 9.2 2.0 2.0 2.7 0.3 21.2 2022-23 ATL 74 36 46.4 34.4 83.2 0.7 4.5 5.3 6.1 1.4 1.5 2.2 0.3 20.5 2023-24 ATL 29 34 46.0 38.2 83.3 0.8 3.7 4.5 5.4 1.6 1.6 2.1 0.3 20.3 Total 423 28 45.8 34.2 78.9 0.9 4.8 5.8 5.1 1.8 1.5 1.9 0.3 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.