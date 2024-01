Ivica Zubac s’éclate à jouer avec James Harden et Russell Westbrook

C’est peut-être le moins médiatisé des titulaires des Clippers, et pourtant Ivica Zubac signe sa meilleure saison en carrière. Essentiel dans l’intégration de James Harden par sa maitrise des écrans et du pick-and-roll, Zubac affiche ses meilleures moyennes en carrière aux points et aux contres. Avec ses 9.7 rebonds et son 65% aux tirs, il est tout proche aussi de ses meilleures marques en carrière.

Cette nuit, face aux Suns, il compile 19 points et 8 rebonds avec un superbe 8 sur 9 aux tirs. La veille, Ivica Zubac avait été le meilleur Clipper face aux Lakers avec 22 points et 19 rebonds !

« Je n’ai jamais joué avec deux meneurs de jeu comme ça dans ma carrière »

« J’ai toujours été confiant, mais en ce moment, c’est encore plus élevé » explique le Croate. « Il s’agit de trouver comment laisser son empreinte sur le match, et il existe beaucoup de moyens. Je veux dominer dans la raquette, je veux prendre tous les rebonds, je veux finir en force près du cercle… Le reste n’est que du superflu, et c’est assez facile avec des meneurs de jeu comme James et Russ. »

À 26 ans (seulement), l’ancien pivot des Lakers est donc un opportuniste, et comme Clint Capela à Houston ou Steven Adams au Thunder avant lui, il profite des brèches et des caviars de James Harden et Russell Westbrook.

« Je n’ai jamais joué avec deux meneurs de jeu comme ça dans ma carrière et à chaque fois que je me retrouve sur le terrain avec l’un d’entre eux, je prends du plaisir » poursuit-il. « Ils organisent, ils apportent du plaisir, ils jouent vite… Où que vous soyez, ils vont vous trouver, et je leur suis très reconnaissant. »

Un point fort pour Tyronn Lue

À écouter le Croate, James Harden et Russell Westbrook apprécient de récompenser leurs intérieurs pour le travail de l’ombre. « Ils sont toujours à l’affût et ils jouent à l’ancienne, ils récompensent leurs grands, ils les trouvent quand ils s’ouvrent au cercle, ils les trouvent pour aller au dunk… J’adore jouer avec des gars comme ça. On travaille sur le jeu à deux à chaque shooaround, et c’est plus que fructueux pour nous. »

Pour Tyronn Lue, c’est devenu même difficile de sortir Ivica Zubac du terrain, et le coach des Clippers est de moins en moins tenté par un cinq « small ball », comme ce fut le cas auparavant. Comme cette nuit face aux Suns, qui avaient pourtant décidé de jouer sans pivot au retour des vestiaires. « On s’est dit que ce serait plus compliqué pour eux avec lui près du panier », a déclaré le technicien. « On pouvait lui envoyer le ballon, on pouvait le servir pour poster, prendre des rebonds offensifs, et j’ai pensé que le garder sur le terrain serait plus efficace défensivement. »