Nouveau sévère trou d’air pour les Suns

« Je trouve qu’on a bien démarré le quart-temps, on a juste connu une mauvaise séquence de deux minutes de basket. » Et Kevin Durant lsait que deux minutes dans le basket d’aujourd’hui, c’est très long et suffisant pour faire basculer une rencontre.

Ses Suns en ont encore fait l’expérience cette nuit sur le parquet des Clippers, comme face à Portland en décembre. « On jouait bien et puis quelques ballons perdus par-ci, des tirs manqués par-là… Les problèmes s’alimentent », résume la star de Phoenix, auteure de 20 de ses 30 points en première période.

Celle-ci avait pourtant reçu un premier « avertissement » de la part de Kawhi Leonard et de la défense adverse, à l’entame de cette période. Une passe trop molle de « KD » avait été interceptée par son homologue des Clippers, engendrant une contre-attaque terminée par un dunk de Norman Powell.

Trois possessions séparaient encore les deux équipes quelques secondes plus tard, quand Kevin Durant convertissait deux lancers-francs (103-96). C’est là que la déferlante californienne a démarré. Tandis que Kawhi Leonard battait Kevin Durant sur un « pull-up », Bradley Beal faisait du surplace sur la possession suivante : six longues secondes dans la même zone, ballon en main, sans bouger et sans qu’aucun partenaire n’initie quoi que ce soit.

Festival de ballons perdus

Josh Okogie finira bien par venir poser un écran, l’ancienne vedette des Wizards va s’emmêler les pinceaux avec son dribble : nouveau ballon perdu. Après un panier primé de James Harden, Devin Booker a également été pris par le piège tendu par l’araignée Leonard (cinq interceptions) sur une prise à deux. Ce nouveau « turnover » était sanctionné par une claquette de Daniel Theis avec un tir à 3-points manqué de « The Klaw ».

Le même Theis interceptera ensuite beaucoup trop facilement une passe de Grayson Allen, parti à l’aventure ligne de fond. Cette fois, Norman Powell sera récompensé en transition par James Harden dans le corner. La réponse des Suns ? Une tentative de tir héroïque de Kevin Durant en première intention à 3-points : une brique.

Et voilà comment les Californiens ont fait basculer la rencontre, avec un 15-0 en quelques minutes (118-96), et comment les Suns ont sévèrement déraillé. « On a connu une période de disette en attaque, ils sont dans un meilleur rythme que nous en ce moment », ne peut que constater Frank Vogel, qui a cherché à jouer « small ball » en seconde période, se passant de Jusuf Nurkic.

Une pression défensive proche des playoffs

« On pourrait parfois simplifier un peu notre attaque, jouer simplement sur nos forces individuelles. On a fait des quatrièmes quart-temps solides, en prenant des décisions rapides, en démarrant notre attaque plus tôt sur l’horloge. On doit se tenir à ce genre de choses », réclame Kevin Durant, en référence au manque de rythme de son équipe qui jouait, comme les Clippers, en « back-to-back ».

L’ailier estime aussi que son équipe fait face à beaucoup de pression adverse : « Parce qu’ils savent qu’en nous laissant jouer librement, on peut marquer beaucoup de points. On se retrouve quasiment face à un niveau physique et des couvertures proches des playoffs. »

Frank Vogel, dont l’équipe n’a inscrit que 20 points dans le dernier quart-temps (contre 37 encaissés, dit avoir « confiance dans les situations dans lesquelles » il place les membres de son « Big Three » : « Ils vont plus souvent créer que le jeu que l’inverse. La saison est longue, ça va prendre du temps. Cela ne fait que six matchs avec ces trois-là ensemble. »

Estimant avoir déjà vu des « séquences brillantes » avec eux, le technicien de l’Arizona a aussi un mot pour les joueurs entourant les trois stars : « Ils continuent d’affiner leur rôle, par rapport aux tirs qu’on veut qu’ils prennent et comment on peut redonner la balle à nos meilleurs marqueurs. » Les Suns doivent donc trouver des équilibres, ce dont Kevin Durant a bien conscience : « Franchement, on n’a pas encore tout mis en place, mais j’ai le sentiment qu’on avance dans la bonne direction. »