Un troisième coloris pour la D.O.N. Issue 5

Adidas continue de préparer la venue des Cavaliers de Donovan Mitchell pour affronter Brooklyn lors du prochain NBA Paris Game ce jeudi. On retrouvera sans nul doute l’arrière avec sa cinquième chaussure signature, la D.O.N. Issue 5, pourquoi pas avec ce nouveau coloris aux pieds ?

Après les versions « Solar Red », et « Active Purple », c’est une D.O.N. Issue 5 « Blue Sapphire » qui a été mise en vente. Il s’agit du premier coloris avec lequel le modèle a été présentée, en marge du All-Star Game 2023. On retrouve une tige principalement bleu, avec des finitions en noir et orange pour compléter l’ensemble. Les trois bandes d’adidas apparaissent par exemple en noir sur fond orange au milieu du pied, et inversement pour la signature du joueur sous la semelle.

La D.O.N. Issue 5 « Blue Sapphire » est disponible sur Basket4ballers au prix de 130 euros.