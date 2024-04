Jamal Murray n’hésite plus à se faire entendre chez les Nuggets

Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas Nikola Jokic (4 points, 7 rebonds, 16 passes et 5 contres) mais bien Jamal Murray qui a été le meilleur joueur des Nuggets, victorieux des Pistons la nuit dernière.

Auteur de 37 points, son nouveau record de la saison, pour compléter ses 5 rebonds et 4 passes (en 30 minutes), le meneur s’est ainsi distingué sur le parquet, mais également en dehors.

Comme lorsqu’il n’a pas hésité à mettre ses coéquipiers face à leurs responsabilités, à la pause, afin de leur éviter un nouveau troisième quart-temps raté (44-24 concédé à Golden State jeudi, puis 41-31 concédé contre Orlando vendredi).

« Nous n’avons pas besoin de compter sur le coach pour nous dire quelque chose » explique Jamal Murray, qui a dès lors reboosté la confiance et le moral de ses troupes. « Je pense que nous avons tous décidé, en équipe, de revenir plus tôt du vestiaire. »

Le déclic qu’il fallait pour libérer Denver

Un moment apprécié tout particulièrement par Michael Malone, puisque les champions en titre ont enfoncé Detroit après la pause, ce dimanche soir : 43-28. Idéal pour les lancer vers leur 26e victoire de la saison…

« J’ai adoré. Il a dit à tous les gars dans le tunnel que nous avions bien terminé la mi-temps et qu’il n’était pas question d’attaque mais de défense, qu’il fallait réussir des stops, qu’il fallait être plus régulier de ce côté-là et qu’il fallait être meilleur au rebond » raconte l’entraîneur de Denver, alors que le Canadien est reparti avec la chaîne de meilleur défenseur du match. « Quand un gars comme Jamal, l’un de vos meilleurs joueurs, dit cela à ses coéquipiers, cela responsabilise tout le monde et c’est ce que l’on appelle le leadership. Nous en avons besoin. »

Contagieuse, l’énergie de Jamal Murray a notamment fait tilt auprès de Peyton Watson, excellent et galvanisé dans le troisième quart-temps, avec ses 13 points ou son gros contre sur Kevin Knox.

« Nous avons des joueurs qui se font entendre dans l’équipe » détaille le jeune ailier, en référence à Aaron Gordon, Kentavious Caldwell-Pope ou encore DeAndre Jordan. « Ils parlent tous beaucoup, mais quand vous entendez l’une de vos stars, qui ne parle pas beaucoup, cela signifie qu’il est temps de s’y mettre, vous voyez ? Nous sommes évidemment tous conscients de nos récentes difficultés défensives du troisième quart-temps mais, là, je pense que tout le monde était concentré dès le retour des vestiaires. »

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.4 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.3 20.0 2023-24 DEN 58 32 48.0 42.5 85.0 0.7 3.4 4.1 6.6 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 Total 468 31 45.2 38.0 86.7 0.8 3.0 3.7 4.5 1.8 1.0 2.0 0.4 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.