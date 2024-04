Les Suns se cherchent encore en défense

Pouvoir aligner leur « Big Three » – Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal – sur plusieurs matches n’est pas le seul problème qui existe à Phoenix. Les Suns ont également des soucis en défense, symbolisés par un chiffre et une tendance. Le chiffre, c’est l’efficacité défensive : 115.2 points encaissés sur 100 possessions. C’est la 18e de la ligue seulement, un classement bien faible pour un candidat au titre.

La tendance, ce sont les cartons des joueurs face aux Suns. On se souvient des 38 points de Victor Wembanyama, les 50 points de Jalen Brunson et Luka Doncic, ou encore des 42 unités de Terry Rozier. Dans le dernier match, perdu face aux Clippers, Paul George et Kawhi Leonard ont compilé 63 des 131 points de Los Angeles.

« On n’est pas sorti assez vite sur les shooteurs en première période », regrette Frank Vogel pour The Athletic. « Il y avait quatre joueurs qu’on voulait éviter de voir à 3-pts, mais on n’a pas affiché l’urgence nécessaire pour cela. »

Que chaque joueur fasse son travail individuellement déjà

Bradley Beal est encore plus sévère face à la réussite des Clippers (55% de réussite au shoot, 53% à 3-pts). « Ils ont quatre ou cinq All-Stars donc on doit être sûr d’être dedans dès le début. C’est dingue. C’est inacceptable, tout simplement. On doit faire mieux. »

Comment faire ? La question se pose pour Grayson Allen, qui n’oublie pas que les blessures plombent l’alchimie collective, qu’il faut en plus construire car l’effectif a été profondément bouleversé durant la dernière intersaison.

« On travaille sur plusieurs couvertures défensives, car on a un nouveau groupe donc on cherche encore notre meilleur visage, notre identité défensive », explique l’ancien des Bucks. « Beaucoup de ça vient avec la fierté individuelle, l’idée de stopper son adversaire direct en un-contre-un. Tout le monde, dans ce domaine, doit monter d’un cran. »