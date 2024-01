Le retour de Zach LaVine se précise

Depuis fin novembre, Zach LaVine souffre d’une inflammation sur la partie latérale de son pied droit. Pour soigner cela, il a reçu une injection de PRP (plasma riche en plaquettes) début décembre. Et après plus d’un mois d’absence, son retour se rapproche.

L’arrière des Bulls a été envoyé chez l’équipe de G-League pour s’entraîner et monter en puissance puisque les Windy City Bulls ne rejouent que vendredi. Ils ont donc toute la semaine pour s’entraîner, alors que, de leur côté, les joueurs de Chicago vont enchaîner deux matches en deux jours, à Philadelphie et New York, ce mardi et mercredi.

Si Zach LaVine ne connaît pas de rechute, il devrait devenir sur les parquets vendredi soir, contre les Hornets, précise d’ailleurs NBC Sports.

Le collectif des Bulls se révèle sans lui

Un retour attendu mais aussi scruté de près car, sans lui, les Bulls ont retrouvé le sourire et un collectif intéressant, avec 10 victoires en 15 matches. Durant cette séquence, plusieurs joueurs ont évoqué le plaisir retrouvé et l’altruisme qui règne sur le terrain. Des propos qui résonnent forcément quand le All-Star n’est pas là et il faudra vérifier si la bonne dynamique peut survivre à son retour.

Surtout que, malgré son amour déclaré pour Chicago, l’ancien des Wolves ne cache pas vraiment ses envies d’ailleurs et les rumeurs de transfert existent depuis quelques semaines, notamment parce qu’il aimerait rejoindre les Lakers.

Sauf que son gros contrat et ses performances refroidissent certaines franchises, ce qui explique que la situation ne se débloque toujours pas.

Zach LaVine Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 77 25 42.2 34.1 84.2 0.4 2.4 2.8 3.6 2.1 0.7 2.5 0.1 10.1 2015-16 MIN 82 28 45.2 38.9 79.3 0.3 2.5 2.8 3.1 2.4 0.8 1.9 0.2 14.0 2016-17 MIN 47 37 45.9 38.7 83.6 0.4 3.0 3.4 3.0 2.2 0.9 1.8 0.2 18.9 2017-18 CHI 24 27 38.3 34.1 81.3 0.4 3.5 3.9 3.0 2.3 1.0 1.8 0.2 16.7 2018-19 CHI 63 35 46.7 37.4 83.2 0.6 4.0 4.7 4.5 2.2 1.0 3.4 0.4 23.7 2019-20 CHI 60 35 45.0 38.0 80.2 0.7 4.1 4.8 4.2 2.2 1.5 3.4 0.5 25.5 2020-21 CHI 58 35 50.7 41.9 84.9 0.6 4.4 5.0 4.9 2.4 0.8 3.5 0.5 27.4 2021-22 CHI 67 35 47.6 38.9 85.3 0.3 4.3 4.6 4.5 1.8 0.6 2.6 0.3 24.4 2022-23 CHI 77 36 48.5 37.5 84.8 0.6 3.9 4.5 4.3 2.1 0.9 2.5 0.2 24.8 2023-24 CHI 18 35 44.3 33.6 86.6 0.3 4.6 4.9 3.4 2.1 0.9 2.0 0.2 21.0 Total 573 33 46.4 38.2 83.4 0.5 3.6 4.0 3.9 2.2 0.9 2.6 0.3 20.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.