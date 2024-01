Kawhi Leonard signe son retour en écartant le Heat

Toujours pas de Jimmy Butler côté Miami, mais un Kawhi Leonard de retour pour les Clippers. Pourtant, ce sont les Floridiens qui entament le mieux la partie, surtout quand les remplaçants entrent en jeu. Duncan Robinson et Kevin Love font mal à la défense de Los Angeles et l’attaque californienne est en panne (23-35).

Pendant de longues minutes, les Clippers sont freinés par la défense de zone du Heat. Ils peinent à trouver des ouvertures. C’est Kawhi Leonard qui va lancer la machine, avec plusieurs paniers de suite. Norman Powell donne un précieux coup de main avec ses paniers primés. Los Angeles est ainsi devant à la pause (59-58).

Au retour des vestiaires, Bam Adebayo se démène à l’intérieur en provoquant des fautes et en shootant beaucoup de lancers-francs, mais les troupes de Tyronn Lue conservent leur avance, notamment avec les tirs extérieurs de Paul George (95-85). Le début de dernier quart-temps tourne très vite à l’avantage des locaux, avec un Kawhi Leonard tranchant, qui assurent donc leur victoire avec des dernières minutes maîtrisées (121-104).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le retour de Kawhi Leonard. Après quatre matches manqués de suite, le MVP des Finals 2014 et 2019 retrouvait les parquets. Comme ses coéquipiers, il a mis un quart-temps pour se chauffer, avant de briller dans le deuxième, avec 13 points, pour lancer totalement son équipe. Maladroit au retour des vestiaires, il accélère en début de quatrième quart-temps avec deux dunks et un shoot à 3-pts sur la tête de Bam Adebayo. Il termine avec 24 points, 6 rebonds, 5 passes et 4 interceptions, et dépasse en même temps les 13 000 points en carrière.

– Bam Adebayo isolé. Meilleur marqueur de son équipe avec 21 points, le pivot n’a pas été le seul à alimenter la marque du Heat. Mais en seconde période, quand Miami était dans le dur, il a semblé être le seul à pouvoir peser et bousculer un peu la défense de Los Angeles. Il n’a pas été parfait, notamment avec son 6/17 au shoot, mais a essayé, a provoqué beaucoup de fautes et shooté 13 lancers-francs (pour 9 réussites). Il aurait mérité d’avoir un peu plus de soutien, si les troupes d’Erik Spoelstra voulaient espérer quelque chose en Californie.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.