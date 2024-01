Jimmy Butler, un petit tour et puis s’en va…

Depuis qu’il a rejoint Miami, Jimmy Butler rate globalement une vingtaine de rencontres par saison régulière. Une moyenne qui pourrait augmenter cette saison, alors qu’il a déjà raté huit matchs depuis la reprise.

Absent depuis quatre rencontres à cause d’une blessure au mollet, le leader floridien était de retour face à Utah. Sauf qu’il a quitté ses coéquipiers dans le troisième quart-temps, en étant cette fois touché au pied…

Pour Erik Spoelstra, le manque de continuité dans son groupe (19 victoires – 13 défaites) suite aux blessures de Jimmy Butler, mais également de Tyler Herro ou encore de Bam Adebayo, est évidemment un problème.

Des fins de match glacées

« On peut toujours trouver des moyens de gagner en construisant une continuité, alors qu’on doit gérer les changements de cinq, et des gars qui rentrent et sortent de la rotation » explique ainsi le coach. « C’est un talent d’apprendre à gagner en dépit des circonstances. Et on progresse dans ce domaine. »

La bonne nouvelle, c’est que les premières radios n’ont rien révélé de grave pour Jimmy Butler.

Ce manque de continuité explique aussi sans doute, au moins en partie, les problèmes du Heat dans le quatrième quart-temps cette saison. Miami a ainsi perdu 22 fois le dernier quart-temps, en 32 matchs, cette saison. L’équipe d’Erik Spoelstra a même le 29e « Net Rating » (-13.2) sur les 12 dernières minutes depuis le début de la saison.

Une statistique étonnante, et vérifiée lors de cette défaite à Salt Lake City, pour une équipe qui a fait de la rigueur dans les moments décisifs sa marque de fabrique. La saison dernière, le Heat était ainsi 4e dans le domaine, ce qui avait bien aidé le club dans une saison régulière globalement moyenne.

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.6 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.1 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 20.0 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.4 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.7 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.3 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 24 34 46.4 37.7 88.1 1.9 3.2 5.0 4.5 1.1 1.0 1.8 0.4 21.0 Total 778 33 46.7 32.4 84.4 1.6 3.7 5.3 4.2 1.4 1.6 1.6 0.5 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.