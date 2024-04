À cause de quelques soucis techniques, il n’y aura pas d’infographie pour le cinq majeur de la semaine.

Cela ne nous empêche toutefois pas d’en proposer un, qui profite du fait que les postes n’existent plus dans les All-NBA Teams. Car impossible de ne pas fêter Luka Doncic, Tyrese Haliburton et Shai Gilgeous-Alexander.

Le premier est plus que jamais candidat pour le MVP, quand le deuxième vient de réaliser un exploit statistique que seuls Magic Johnson et John Stockton avaient déjà réussi. Quant au troisième, il est le leader d’une équipe du Thunder qui continue d’engranger les victoires et se place à la 2e place de l’Ouest (22 victoires – 9 défaites).

Du coup, Jalen Williams mérite également d’être mis à l’honneur à nos yeux. Alors que Giannis Antetokounmpo, en suspect habituel, complète ce cinq majeur avec beaucoup de porteurs du ballon.

LE CINQ MAJEUR DE LA SEMAINE

– Luka Doncic : 2 victoires | 42.7 points à 52%, 10.3 passes décisives et 7.0 rebonds

– Tyrese Haliburton : 3 victoires | 25.3 points à 51%, 17.7 passes décisives et 4.7 rebonds

– Shai Gilgeous-Alexander : 4 victoires | 33.5 points à 62%, 6.5 passes décisives et 5.3 rebonds

– Jalen Williams : 4 victoires | 21.3 points à 63% de loin, 5.0 passes décisives et 2.8 rebonds

– Giannis Antetokounmpo : 2 victoires | 32.7 points à 64%, 13 rebonds et 6.3 passes décisives

Comme lors des dernières saisons, vous pouvez voter pour le MVP de cette semaine.





Si le sondage ne s’affiche pas, vous pouvez voter en cliquant sur ce lien