Et dire que Luka Doncic n’est pas à 100% de ses moyens…

À le voir s’amuser dans les défenses, soir après soir, on en oublierait presque que Luka Doncic souffre d’une cuisse. Une douleur qui ne le quitte plus depuis mars, et cette nuit, le meneur des Mavericks a confirmé qu’il lui fallait gérer cette blessure au quotidien. Et même quart-temps par quart-temps.

« La première mi-temps a été très bonne, et puis dans le troisième quart-temps, j’ai recommencé à le ressentir. J’ai dû m’échauffer » explique le Slovène, auteur de 39 points, 10 passes et 8 rebonds face aux Warriors. Cette cuisse gauche le chagrine depuis neuf mois, et il a même manqué plusieurs rencontres pour la reposer. Il reconnaît que ce n’est pas idéal.

« Il est évident que c’est un problème. C’est comme ça depuis le mois de mars. Il est donc évident que c’est un problème » répète-t-il. « J’essaie simplement de continuer à faire de la musculation. Cela m’aide beaucoup. Mais il est évident que c’est un peu préoccupant. »

Son adresse change la donne pour les adversaires

Même s’il peut jouer avec cette douleur, Luka Doncic est donc contraint de faire l’impasse sur certains matches. Comme le précédent à Minnesota, et il reconnaît que cette cuisse gauche est essentielle pour ses tirs extérieurs. Cette année, il n’a jamais été aussi adroit à 3-points.

« Il faut juste que je garde mes jambes fraîches. C’est le plus important pour moi en ce moment » poursuit-il. « Il faut que je mette ces tirs ! J’en rate encore trop. Franchement, je pense que je pourrais faire bien mieux (que 38.5%). C’est clair que je devrais mettre certains de ces tirs. Mais c’est juste de la confiance. C’est important la confiance. C’est tout. »

Pour Steve Kerr, l’adresse à 3-points de Luka Doncic change la donne. « Il shoote mieux. Avant, il était à 34%, et on n’allait pas le chercher à 3-points. Désormais, il est à 38%, ça fait une très grande différence. Et c’est pour ça qu’il n’a peut-être jamais aussi bien joué. C’est par cette régularité à 3-points. »