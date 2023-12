Luka Doncic fait comme chez lui à Golden State !

L’adresse longue distance de Luka Doncic (3/6) et des Mavs (5/12) leur ont permis de faire la course en tête en premier quart temps (34-26). Il faut attendre le début du deuxième quart temps et la sortie du Slovène pour voir Golden State entrer dans son match. Ils ont même l’opportunité de revenir à -1 mais un ballon perdu de Klay Thompson (3 points, 1/11 aux tirs) en contre-attaque tue ce momentum et lance un 13-0 de Dallas (49-33) !

Les Warriors se remettent à l’endroit grâce à l’intensité de Gary Payton II, de retour de blessure, et de Brandin Podziemski (13 points, 9 rebonds, 4 passes). Stephen Curry et un Andrew Wiggins (14 points) dans tous les bon coups répondent alors par un 12-0 mais un 2+1 de Luka Doncic et deux tirs primés de Dante Exum (19 points) gardent Dallas à +9 (63-54).

Onze points de Stephen Curry (25 points, 7 passes) en troisième quart-temps redonne de la vie aux Warriors mais Luka Doncic a fait encore mieux. La star des Mavs plante 14 points dans les sept premières minutes de la période pour garder Golden State à distance (101-89). Stephen Curry, Chris Paul (24 points, 6 passes) et Brandin Podziemski poussent en début de quatrième quart temps et ramènent les Warriors à six unités mais les Mavs ne paniquent pas. Luka Doncic, Dante Exum et Josh Green (18 points) enfoncent le clou pour retrouver le chemin de la victoire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Nouveau changement de cinq majeur pour Steve Kerr. Le staff des Warriors continue de chercher des solutions et a décidé de faire deux changements à leur cinq de départ contre Dallas. Chris Paul a pris la place de Brandin Podziemski, qui avait remplacé Andrew Wiggins le 14 décembre, et le rookie Trayce Jackson-Davis, qui a marqué dix points ou plus et enchainé trois double-double lors des six derniers matchs, a pris la place de Kevon Looney. Un nouveau cinq qui a terminé à -6 en 10 minutes de jeu en début de premier et de troisième quart temps.

– Luka Doncic dégoute les Warriors et le Chase Center. Incertain avant le début du match, Luka Doncic s’est amusé lors de son échauffement pendant une quinzaine de minutes. Il a gardé la même insouciance pendant le match, jouant sur un faux rythme et démoralisant la défense de Golden State au passage. Le Slovène avait réponse à tout. Step back à 3-points, tir à mi-distance après avoir initié le contact contre son défenseur, lecture parfaite de l’aide défensive pour trouver ses coéquipiers. La star des Mavs a été impressionnant de facilité.

– Les Mavs ont fait la différence à 3-points. Golden State (40) et Dallas (42) sont dans le Top 5 des équipes qui prennent le plus de 3-points par match cette saison et, avant le match de ce soir, ils avaient le même pourcentage (36.7%). Si les deux équipes ont fini le match avec un pourcentage quasiment identique (39.6% et 40%), les Mavs ont fait l’écart en première mi-temps en marquant les tirs ouverts que les Warriors ont manqué. À la pause, le trio Josh Green – Dante Exum – Grant Williams était à 7/8 de loin alors que Golden State était à 6/22 ! Curry, Podziemski et Paul ont réglé la mire en deuxième mi-temps mais les Mavs n’ont jamais perdu la leur, gardant les Warriors à distance pendant toute la deuxième mi-temps.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.